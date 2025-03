Timoteo habla de justicia, desde la perspectiva del artista plástico Rodrigo de la Sierra

Timoteo, dice su creador, el artista plástico Rodrigo de la Sierra (Ciudad de México, 1971), todavía tiene mucho que decir. En esta ocasión ha llegado a la Facultad de Derecho de la UNAM para hablar de "conciencia, voluntad, valor, de la lucha por lograr, por ser y estar".

Diferentes rincones del espacio universitario como el Jardín de Eméritos y Eméritas, la explanada principal o el salón del Auditorio Dr. Eduardo García Máynez, albergarán al personaje durante los próximos dos meses, a través de 24 esculturas, 11 de ellas monumentales, que conforman la exposición "Timoteo en Derecho".

Para la muestra escultórica, De la Sierra eligió piezas icónicas elaboradas en las dos últimas décadas, como "Bajo control" de 2010 o "Memoirs" de 2011; otras más recientes como "Buenas intenciones" de 2019 o "Dédalo", elaborada en 2018. Al recorrido se suma "El juez", una escultura de gran formato que ha sido donada por el artista a la facultad y que muestra a Timo vestido como jurista y destruyendo "los obstáculos que se oponen a la imposición de la justicia".

Tras un recorrido por cada una de las obras, el escultor adelantó a El Heraldo de México que está por iniciar una nueva serie, con Timo como motivo central, que se titulará Acción-reacción:

"Yo empecé a encapsular con resina, pero la tecnología no me ayudó y no obtenía el resultado que quería, ahora estoy comenzando una nueva serie con muchos encapsulados en resina con un nuevo producto que es de Canadá, de muy buena calidad. Ahí hablo mucho del espejo etre una obra y otra en diferentes situaciones, tengo a Timoteo encapsulado, encerrado, queriendo salir y otro en bronce queriendo entrar, serán cerca de nueve piezas", explicó.

Entre los proyectos que el escultor emprenderá este año está su regreso a la talla en madera, pero también el trabajo con mármol de Carrara, así como la conclusión del libro con la obra más reciente que ha hecho de Timoteo. Además de una exposición en Mérida y otra en el centro de San Luis Potosí, De la Sierra sigue experimentando con la pintura, aunque acepta que aún le queda mucho por conocer y aprender.

Por lo pronto, agregó, no ha pensado en jubilar a Timoteo.

"Todavía no, siempre dije que cuando ya no tenía nada que decir Timo se va a quedar callado, pero hasta ahora creo que he tenido oportunidad de seguir reinventándome y seguir hablando, obviamente va llegar un punto en el que el personaje decide retirarse, pero todavía no ha llegado ese momento".