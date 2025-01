Claudia Sheinbaum aclara sobre el presupuesto para elecciones judiciales; "no hay mil 500 millones de pesos"

“No hay mil 500 millones de pesos” adicionales para la elección judicial como esta solicitando el INE, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa matutina, dijo que solo se cuenta con 800 millones de pesos. Indicó que también se debe explorar si existen las condiciones para que participen los paisanos que viven en Estados Unidos en la elección judicial.

“En la reunión que tuvimos con las y los consejeros, yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requiere más recursos, y que informaran no solo a la presidenta, sino al pueblo de México, en qué se gastan los 7 mil, millones de pesos que están planteados para la elección y si requieren más, pues supongo que es para poner más casillas”; afirmó.

Dijo que se instalaron 172 mil casillas en la elección del año pasado y ahora se plantea colocar 72 mil casillas para los comicios del 1 de junio.

Sheinbaum pide al INE transparencia

“No hemos recibido ninguna comunicación del Instituto Nacional Electoral, no lo hemos recibido de, y además, ellos que lo hagan público, para qué se requieren tantos recursos. Ahora, lo único que esta disponible en este momento, no es que haya cajones de recursos en la Federación, como ustedes saben además disminuidos el déficit de este año e hicimos una esfuerzo muy importante para disminuir la operación del gobierno; sin afectar la operación y no se disminuyó en las área sustantivas, recalcó.

Reiteró su llamado a que el INE explique por qué necesita aumentar los recursos, “por qué los 7 mil millones de pesos no son suficientes y si es más recursos para que se destinaría”.

