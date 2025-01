¿Qué pasará en TikTok el 19 de enero y cómo afectará a sus millones de usuarios en México?

TikTok ha hecho un importante anuncio para todos sus usuarios en Estados Unidos y en Latinoamérica y es que la plataforma china tiene pensado salir del mercado estadounidense, esto luego de que luego de que el Congreso de aquel país aprobara por mayoría prohibir sus operaciones. En este escenario millones de personas en México, y todo el mundo, se han cuestionado si esta medida afectará a sus cuentas, o qué pasará con la red social.

Será el próximo 19 de enero cuando la plataforma china cierre sus operaciones en Estados Unidos, esto luego de que su empresa matriz, ByteDance, se negara a vender la plataforma. Es importante aclarar que la medida implementada por el Congreso plantea, no solo el cierre de TikTok en el país, sino también exige borrar la aplicación de tiendas digitales como Play Store y App Store.

De esta manera, se estaría impidiendo la descarga de la aplicación en las dos tiendas digitales más famosas de todo el mundo. Pero, aún se desconoce si esta medida podría trascender hasta otros países donde se empleen ambas tiendas de descargas. Se espera que conforme pasen los días TikTok actualice a sus usuarios sobre lo qué les espera en un futuro cercano, tanto en Estados Unidos, como en otros países de América.

Noticias Relacionadas SAT: este el monto máximo de dinero para comprar autos en efectivo durante el 2025

¿Por qué Estados Unidos planea cerrar TikTok?

Miles de personas se verán afectadas. Foto: freepik.

Los argumentos del gobierno estadounidense para exigir que la empresa fuera vendida se sustentaron en una posible amenaza. Según el gobierno de Joe Biden, la empresa china podría representar un riesgo para la privacidad de los datos de sus usuarios y una amenaza también para la seguridad del país. En este sentido, se pidió a la empresa que se vendiera la plataforma, pero ante su negativa, tendrá que salir del mercado de Estados Unidos.

En el caso de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado al respecto y no ha acusado a la red social como una amenaza a la seguridad nacional, por lo que la plataforma seguirá operando con normalidad. Algunos expertos en tecnología han comentado que la decisión de Estados Unidos podría influir en el país, pero hasta ahora no hay evidencias que sugieran que esto podría pasar.

¿Qué pasará en México con TikTok desde el 19 de enero de 2025?

La aplicación seguirá disponible en México. Foto: Freepik

En cuanto a las tiendas digitales, es probable que TikTok siga estando disponible para descargas y actualizaciones en Play Store y App Store. Por lo que, los usuarios mexicanos podrán seguir utilizando la plataforma digital con normalidad y sin temor a que sus cuentas se vean afectadas por la prohibición de TikTok en Estados Unidos.

Expertos en tecnología han comentado que el cierre de TikTok en Estados Unidos afectaría a millones de personas, pues algunos creadores de contenido - que tenían mayor presencia en esa red social - podrían perder sus ingresos. Cabe mencionar que, aún existe una baja probabilidad, de que Corte Suprema anule o retrase la fecha efectiva, pero por ahora sigue siendo incierto el futuro de la aplicación en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

Abuelito es detenido por robar unos cacahuates y muere horas más tarde en los separos de la Policía de Tampico

Buscan a Luis Ángel, presunto asesino de la niña de 10 años, Génesis Mei Ling