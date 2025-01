"No vamos a admitir injerencia ni intervención militar", dice Monreal tras declaraciones de Marco Rubio

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, expresó este jueves que ve congruencia en el discurso de Marco Rubio, quien ha sido postulado por Donald Trump como secretario de Estado de Estados Unidos una vez que el republicano asuma la presidencia.

A medios de comunicación, el morenista dijo que apoya la idea del aún senador estadunidense de la cooperación entre ambos países, aunque sin subordinación de México ni permitiendo la incursión militar a territorio nacional por parte de Estados Unidos, "no vamos a admitir injerencia ni intervención militar alguna, nunca lo haremos", destacó ante la prensa.

Luego de que el senador Marco Rubio, quien será secretario de Estado, declaró que espera trabajar en cooperación cercana con México para lidiar con los cárteles, el narcotráfico y la migración, e incluso con posible intervención militar que está a la mano de Donald Trump una vez que asuma la presidencia, diputados descartaron que será así “ya que ningún mexicano aceptará eso”.

“Es normal es lo que ha estado pidiendo la presidenta Claudia Sheinbaum, cooperación, colaboración no subordinación, me parece que lo que planeta el señor Rubio es congruente con lo que México ha demandado, estamos dispuestos al diálogo, a la colaboración, pero no a la subordinación, no permitiremos injerencia, ni menos invasión, no habrá un mexicano que acepte que se invada al país militarmente”, dijo Monreal.