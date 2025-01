"No soy traicionera": Ofelia Cano le responde al vidente Jorge Flores por los audios filtrados de Dulce

La muerte de Dulce "la cantante" sigue generando un pleito mediático entre las personas que formaron parte de su círculo cercano. Ahora los que se han enfrascando en un intercambio de mensajes son su amiga, la actriz, Ofelia Cano, y el vidente, Jorge Flores, ambos involucrados en la filtración de unos audios de Romina, hija de la intérprete.

A inicios de esta semana el vidente, Jorge Flores, estuvo como invitado en el "programa Hoy" para hablar sobre los audios donde Romina habla mal de su mamá, Dulce. El también conductor de televisión confirmó que los mensajes salieron de su celular, pero los recibió de parte de Ofelia Cano.

En este sentido, Jorge Flores señaló que Ofelia Cano nunca le pidió que los audios no fueran enviados a otras personas, sin embargo, aseguró que una persona cercana a él fue el encargado de filtrar los mensajes a los distintos medios del entretenimiento.

“Nunca me dijo, quiero que me los guardes, no quiero que nadie los oiga", declaró.

Después de las controversiales declaraciones del vidente, Jorge Flores, la primera actriz, Ofelia Cano, concedió una entrevista para Televisa en la que reaccionó a la postura que tomó el supuesto amigo de Dulce "la cantante", fallecida el pasado 25 de diciembre tras varias semanas hospitalizada.

En la conversación Ofelia Cano confesó que ella le envió los mensajes a Jorge Flores, pero nunca le pidió que los compartiera. La actriz de telenovelas detalló que lo que menos esperaba es que los audios salieran a la luz y ventilaran la relación entre Dulce y su hija.

En otra parte de la conversación, Ofelia Cano, aseguró que está bien y no tiene ningún remordimiento. Apuntó que ella no se equivocó, por lo que lamentó que sea tachada de "traicionera" en el escándalo que involucra a Dulce "la cantante" con su hija, Romina.

"Estoy en paz, no tengo remordimiento, yo no me equivoqué. Yo no soy traicionera", contó.