Jorge Flores, amigo de Dulce “La Cantante”, habla de los polémicos audios y acepta haberlos enviado

Fue el pasado 25 de diciembre del 2024, cuando se confirmó la muerte de Dulce “La Cantante” quien estuvo desde principios del mes de diciembre en un nosocomio de la Ciudad de México luchando por su salud, sin embargo, la intérprete de “Tu muñeca” perdió la batalla y finalmente falleció a los 69 años de edad.

Desde la muerte de la cantante, comenzaron las polémicas alrededor de su nombre, pues, mucho se habló de la supuesta mala relación entre ella y su hija Romina. Días después, se filtraron a diversos medios de comunicación unos audios de la hija de Dulce en donde la joven dice cosas muy hirientes de la cantante. Dicho material presuntamente fue filtrado por el vidente Jorge Flores y es él quien rompe el silencio y revela qué fue lo que sucedió.

¿Jorge Flores filtró los audios de la hija de Dulce?

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, el vidente Jorge Flores habló sobre la filtración de los audios en donde Romina, la hija de Dulce despotrica en contra de su madre y se expresa muy mal de ella, cabe señalar, que dicho material fue enviado principalmente a la actriz Ofelia Cano a quien Romina le tenía un gran aprecio y confianza.

Noticias Relacionadas Con la mirada perdida, Kate del Castillo revela que tuvo que abandonar su casa por los incendios en Los Ángeles

De acuerdo con Flores, estos audios se los envió Ofelia Cano desde hace algún tiempo y que incluso Jorge le comentó a Dulce sobre ellos, pero que en ese momento no quiso escucharlos: “Un día estaba en Guadalajara con Ofelia y me habla de unos audios que en ese momento no quise escuchar, pasa el tiempo, yo se lo comentó a Dulce, un día que vine a México con ella y me dijo: ‘ah sí, son unos audios que yo no quise escuchar y habla mucho con Romina ella y Romina es una mujer medio inocente también y a lo mejor está diciendo cosas que no debe’, fue todo.” Contó Flores.

Foto: IG @videntejorgeflores

Luego de esto, Flores cuenta que Ofelia Cano lo buscó días después de la muerte de Dulce para hablar sobre los audios, a lo que él pide que se los envíe nuevamente, sin embargo, deja claro que la actriz nunca le pidió discreción ni tampoco le dijo que era algo que se tenía que guardar.

“Nunca me dijo, quiero que me los guardes, no quiero que nadie los oiga…”, dijo Flores

Jorge Flores acepta que envió los audios

Finalmente y luego de unas declaraciones de la hija de Dulce en las que la joven asegura que ella cree en la palabra de Jorge Flores y que lamente que Ofelia Cano se haya aprovechado de los audios que ella le envió hace más de tres años para crear polémica, el vidente, confesó que el material sí salió de su teléfono.

Sin embargo, pese a que los audios sí fueron enviados de su teléfono, no fue directamente él quien los compartió, sino su personal de trabajo quienes atienden su teléfono.

“Quiero aclarar que yo no sé utilizar mucho mi teléfono y tengo una persona cercana a mí, y no me estoy disculpando, lo digo por qué es la realidad eh, y has de cuenta que esta persona le dije: ‘cuando me hablen por teléfono tú contesta tú di lo que quieras decir’, nunca esperé que fuera a decir eso… Y en eso me dijo, hablaron y les mandé los audios… Y pues ni modo, sí salen de mi teléfono, soy yo quien los está mandando entonces”. Dijo Jorge Flores

Foto: IG @videntejorgeflores

Sigue leyendo:

Maya Nazor expone audio de Santa Fe Klan en el que amenaza con quitarle a su hijo: “me lo voy a llevar”

Nodal: así le han celebrado sus famosas exnovias sus cumpleaños