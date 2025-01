"Qué te importa lo que digan otros": Martinoli explota contra Zague en plena transmisión en vivo | VIDEO

El famoso comentarista deportivo Christian Martinoli y el exfutbolista mexicano Zague fueron los protagonistas de un tenso momento, luego de que durante la más reciente transmisión en vivo del programa "Los protagonistas", el narrador explotará en contra de su compañero.

Mientras se encontraban realizando un debate sobre la polémica salida del técnico argentino Martín Anselmi del Club Cruz Azul, los ánimos comenzaron a calentarse después de que Zague diera su opinión tomando como referencia otros programas del ámbito futbolístico, algo que no le sentó nada bien a Martinoli quien no dudó en darle un “consejo” al ex delantero del América.

“Por qué carajo tenemos que meter otros pinch%s programas aquí. Qué te importan los eruditos Zaguito. ¿Te puedo dar un consejo? Di lo que tu piensas y no lo que otros piensan. Qué demonios te importa lo que digan en otro programa, en otra televisora, cada quien tiene sus intereses particulares", arremetió Martinoli.

Martinoli habla sobre la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul

En medio del calor del debate, Martinoli aprovechó para expresar su opinión sobre la salida de Anselmi, asegurando que dejó a "La máquina celeste" porque tenía una mejor oferta en el Porto FC, y que el verdadero coraje de la afición del Cruz Azul se dio por que se les fue su "Dios".

"Anselmi se va porque tiene una mejor oferta, Cruz Azul se enoja porque no le pagan la cláusula como tiene que ser, la gente está enojada porque este era su dios y se les fue", declaró Martinoli.

El momento dio mucho de que hablar en las redes, en donde los usuarios se mostraron en su mayoría a favor de la postura que tomó Martinoli, sin embargo, también hubieron algunos cibernautas que se pusieron del lado de Zague asegurando que el narrador se había molestado por que no fue de su agrado que se metieran con el entrenador argentino.

