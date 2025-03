Javier Aguirre anuncia su lista de jugadores para la Nations League, sin Memo Ochoa ni 'Chucky' Lozano

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, ha dado a conocer la lista de seleccionados para el Final Four de la Nations League, achicando la famosa convocatoria de 60 jugadores a solo 23, por lo que ya se puede ver la base de “El Tri” a tan solo un año del Mundial del 2026.

México se enfrentará a Canadá el próximo 20 de marzo, para enfrentar el Final Four de la Nations League de la Concacaf, semifinal que se vivirá en el famoso SoFI Stadium, una de las plazas más importantes de los Estados Unidos y que se busca sea un estadio mundialista para el 2026.

Ahora la lista de Javier Aguirre, muestra muchas sorpresas, pues demuestra el buen nivel de algunos jugadores en la Liga MX, así como la salida de las famosas “vacas sagradas” a quienes hace no mucho, el mexicano decidió amenazar con no conovcarlosde si no los veía en la mejor forma

¿Qué jugadores convocó Javier Aguirre para la Nations League?

La lista de 23 jugadores de Javier Aguirre muestra la ausencia de futbolistas como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martin, además de que jugadores recurrentes como Chiquete Orozco no están debido a su mal paso en la Liga MX, así como la no convocatoria de Alexis Padilla de Pumas.