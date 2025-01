Después de hacer cursos en línea, el mexicano Carlos Diehz hizo casting para Cónclave, cinta multipremiada

Carlos Diehz es un arquitecto mexicano radicado en Canadá, hasta la pandemia su sueño de actuar sólo era eso, un sueño, pero decidió tomar cursos en línea y al terminar contrató un agente que le consiguió castings para comerciales, pero un día llegó con una propuesta de una película aún sin título, lo único que supo es que era un tema religioso, ahora todos hablan de el Cardenal Benitez, su papel en Cónclave, cinta con ocho nominaciones al Oscar.

“Siempre he estado inclinado a las artes, y de chico quería ser cantante, productor, lo que fuera, pero cuando supe lo que era ser un actor, dije, ‘quiero ser un actor’, pero siempre fui tímido, crecí con déficit de atención, siempre soñando, ya para la secundaria me empecé a abrir, en la preparatoria quise entrar al taller de actuación pero no era para mi”.

Foto: Especial

Tras ser aceptado en el casting, en un principio Carlos dudó por el tema, pero su vocación fue prioridad, “ahora como actor, tú sirves a una historia, entonces no debes juzgarla, ni el personaje, si uno comienza a tener prejuicios, entonces mejor no tomes el proyecto, porque no vas a poder transmitirlo de una forma real. Me gustó la historia, pero lo que me entusiasmó fue ver que Ralph Fiennes era el artista principal”.

Y agregó, “entonces estudié la historia, la cual puede ser controvertida, uno se da cuenta que esto puede ser esto es un thriller político, ya que el autor del libro escribe relatos políticos y de historia y de espías y se le ocurrió escribir algo del Vaticano, es interesante imaginar o ver qué pasa detrás de la elección de un Papa. Lo que a mí me llamó la atención fue que prácticamente cada uno de sus personajes ha existido en la historia de la iglesia, ha habido papas con familia, a veces oculta, a veces no así descaradamente como este Borgia, otros que le dan más valor al dinero y a las familias adineradas, como los Medici, si no conoces la historia de la Iglesia Católica, puede incluso hasta sonar como una trama escandalosa”.

“Cuando ves la historia de hace 400, 500 años, no está tan lejos de la realidad, es más bien un experimento de ver qué pasaría si esto sucediera hoy ¿Cómo sería? Por eso trae este personaje que yo interpreto, el cardenal Benítez, un misionero, pero también un líder, que habla cuando tiene que hablar y las cosas que dice ya las meditó desde antes. Ha habido, tanto papas, cardenales y santos como San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola, el espiritual, el que es todo amor y el otro enfocado a lo que era liderazgo. Eso fue lo que me hizo enamorarme del rol”.

Foto: Especial

EXPERIENCIA

Para un novel actor estar en medio de un elenco como el de Cónclave puede ser mucha presión, pero Diehz aseguró que gracias a la ayuda de un colega pudo hacer el proyecto, “sí, es mucha presión, afortunadamente tuve un coach secreto durante la filmación, muy cerca de mí, John Lithgow, platicamos en la semana de preparación, y desde entonces tenemos una muy buena amistad y él me dijo el segundo día ‘yo voy a ser tu coach secreto, cualquier cosa que necesites pregúntame’”.

También confirmó que vivió un ambiente de compañerismo en el set, “tuve un gran apoyo emocional y cariño con Isabella Rosellini, ya hasta la presento como mi tía, creo que eso fue fundamental para lograrlo”.

Aunque ahora su agenda tiene alfombras rojas, entrevistas y premios Carlos confiesa, “mi vida no ha cambiado mucho, sigo trabajando en la arquitectura en algunos proyectos aquí en Canadá, el ritmo es diferente que en México. Mi jefe me echa porras, tanto en la actuación, como en mi trabajo, también lo vi en Roma con mis compañeros, ellos tienen una vida normal dentro de lo que cabe. Más bien ellos son gente normal, haciendo cosas extraordinarias”.

Datos

2 meses filmó en Roma, Italia.

12 nominaciones para el Bafta.

Compite en 8 categorías para los premios Oscar.

En su juventud fue extra en una película de lucha libre

Dirigido por Edward Berger y escrito por Peter Straughan.

Basado en la novela homónima de Robert Harris, de 2016.