"Hice una transferencia y me bloquearon": Arath de la Torre revela que fue víctima de estafa por medio de WhatsApp

Recientemente el reconocido actor y finalista de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Arath de la Torre dio a conocer que se convirtió en víctima de una estafa al momento de querer realizar una reservación para hospedarse en un hotel ubicado en la Riviera Maya.

Por medio de un video compartido a través de sus redes sociales, el también comediante mexicano denunció haber caído en el fraude, además de que aprovechó la oportunidad para invitar a las personas a ser precavidas al momento de realizar transacciones en línea para evitar pasar por la misma situación.

Acto seguido, expuso cuál es la forma en la que operan dichas páginas fraudulentas, explicando a detalle cómo fue el proceso en el cual fue contactado por WhatsApp para posteriormente terminar depositando su dinero a una cuenta bancaria y finalmente no saber nada más sobre los responsables del crimen.

“Me metí a hacer una reservación para un hotel en la Riviera Maya, y por medio de un WhatsApp me contactaron. Hicimos una negociación, hice una transferencia, y en cuanto hice la transferencia me bloquearon, no volví a saber de ellos, no se nada", dijo el actor.