"Pido perdón por haberte señalado Ramón", activista se disculpa con novio de doctora Índira

La activista Claudia Santillana Rivera se disculpó con Ramón, el novio de la fallecida doctora Indira Gallegos, a quien señaló de estar involucrado en la muerte de su expareja, previo a las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó en torno al caso.

"No fuiste tú, Ramón. Tampoco fue culpa tuya Indira. La tristeza y la soledad te atraparon y no pudiste ya salir. Pido perdón por haberte señalado Ramón. Y le pido perdón también a Indira por haber culpado a alguien a quien amaste. En paz descanses", escribió la activista en sus redes sociales.

No fuiste tú , Ramón. Tampoco fue culpa tuya Indira. La tristeza y la soledad te atraparon y no pudiste ya salir. Pido perdón por haberte señalado Ramón. Y le pido perdón también a Indira por haber culpado a alguien a quien amaste. En paz descanses uD83DuDC90 pic.twitter.com/WcSKIAUXa5 — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) January 13, 2025

Indira Gallegos fue reportada como desaparecida el pasado 9 de enero, cuando sus familiares no lograban localizarla. Era interna en el Centro Médico Siglo XXI, desde hace algunos meses vivía en la Ciudad de México, pues ella era originaria de Chihuahua. En la CDMX vivía en Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué pasó con la doctora Indira Gallegos?

Justamente en esa colonia es que fue encontrado su cuerpo sin vida a víspera del 11 de enero, en medio del reclamo de justicia para que Indira fuera localizada. La Fiscalía capitalina señaló que el "cuerpo fue hallado, sin aparentes signos de violencia, en un domicilio ubicado en la colonia Santa María La Ribera, alcaldía Cuauhtémoc".

Policías preventivos recibieron el reporte de una persona inconsciente en el interior de un departamento en el domicilio citado. Por lo anterior, se solicitó el apoyo de paramédicos quienes confirmaron la ausencia de signos vitales en la mujer.

"De acuerdo con las bitácoras del área de vigilancia de edificio, no existe registro de ninguna otra persona que hubiera arribado al departamento previo a su hallazgo, lo cual también fue posible establecerlo con el análisis de las imágenes de cámaras de videovigilancia del inmueble", señaló la Fiscalía.

Las primeras indagatorias apuntan a que la doctora Índira Gallegos decidió terminar con su vida, inyectándose sustancias en el departamento en el que vivía. Además, dejó una carta y algunos mensajes en redes sociales en los que se hablaba sobre la depresión.

Sin embargo, durante los días en los que no se tenía información sobre el paradero de la doctora, la activista Claudia Santillana utilizó sus redes para señalar a Ramón, quien supuestamente se encontraba desaparecido, y a quien se culpaba por la posible muerte de su expareja.

Familia de doctora Indira Gallegos deslinda a Ramón del caso

Mensaje de la hermana de Indira Gallegos

Posterior a las investigaciones judiciales, la misma activista ofreció una disculpa a Ramón: "Quizá tú no guardas odio como todos los que me han ofendido. Leí una nota donde decía que estabas desaparecido y en ese arrebato fue que hice mi errónea señalación. Quizá me leas. Eres el único que me importa que me lea. En medio del dolor no te merecías pasar por esto. De nuevo lo lamento".

A través de su cuenta de Facebook, Ariadna Gallegos, hermana de la doctora, publicó un mensaje sobre Ramón, el novio de Indira, a quien dijo, le han brindado toda la confianza y reiteraron que el hombre no tiene ninguna relación con la muerte de su hermana, que en un inicio el caso fue tratado como feminicidio.

Sigue leyendo

Revelan la causa de muerte de Indira Gallegos, confirma perito de la Fiscalía capitalina

Hermana de Indira Gallegos hace revelación sobre el novio de la doctora hallada muerta en su departamento en CDMX