Exigen justicia para Brandon, niño que resultó herido en accidente de autobús en Veracruz

Familiares y amigos exigen justicia para el niño Brandon Gael, de 13 años, quien resultó gravemente herido en un accidente sobre la carretera Cardel-Veracruz, en la zona norte del puerto jarocho, el pasado viernes 17 de enero, donde una persona murió tras el percance y otras 30 resultaron lesionadas.

Un autobús de la ruta La Herradura chocó contra un tráiler, donde Brandon, un niño futbolista, resultó con fracturas en ambas piernas y traumatismo craneoencefálico. El menor perdió una de sus extremidades y podría perder la otra; sin embargo, el conductor del camión de pasajeros se dio a la fuga y hasta el momento nadie se ha hecho responsable por lo ocurrido.

Sus parientes han permanecido afuera de la Torre Pediátrica, en la ciudad de Veracruz, a la espera de noticias sobre el estado de salud de Brandon, quien se debate entre la vida y la muerte por la gravedad de las lesiones. Erika Mayoral Lagunes, tía del niño, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quienes resulten responsables del accidente. Esperan que alguien se haga cargo de los gastos médicos derivados del percance; sin embargo, aún no hay personas detenidas por este caso.

El propietario del camión de pasajeros indicó que la empresa aseguradora debe asumir su responsabilidad; pero la compañía de seguros sostiene que no pueden intervenir hasta que el conductor de la unidad se entregue a las autoridades. La tía de Brandon Gael hizo un llamado a las autoridades para que intervengan de manera urgente y agilicen el proceso, con el fin de que se determinen las responsabilidades y alguien se haga cargo de los gastos.

Héctor Miguel Tapia Luna, padre del menor, se encuentra afuera del hospital infantil ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre de la ciudad de Veracruz, donde el personal de salud dio el parte médico pero no fue alentador.

“Operaron al niño, pero me dijeron que tenía las piernitas muy malas, que le iban a amputar las piernas. Con que no pierda la vida, con eso me conformo. Que alguien se haga responsable. No es justo que un niño que iba a la escuela que no tiene nada tiene que por imprudencia de la demás gente. Está apunto de perder su piernita y Brandon juega fútbol”, expresó el papá de Brandon Gael.