Activistas y migrantes protestan frente al muro con piñata de Donald Trump

Un grupo de activistas se manifestó pacíficamente en contra de las posibles deportaciones masivas que se esperan con la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la manifestación, José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000 e integrante de la Alianza Migrante en Tijuana, expresó:

"No estamos de acuerdo con esa acción que quiere tomar a partir del 20 de enero. Sacar residentes y no residentes que no tienen papeles de manera masiva creará un gran problema, pues quedarán familias separadas y un caos en las zonas fronterizas de México".