Incertidumbre y miedo entre migrantes en Tijuana ante la posible cancelación del programa CBP ONE

Los migrantes que se encuentran en Tijuana viven con incertidumbre y temor al no saber qué pasará a partir de mañana con el inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Ante la posible cancelación del programa CBP ONE, el Director de Atención al Migrante en Tijuana, José Luis Pérez Canchola, expresó:

"La gente tendría que regresar al proceso tradicional de solicitud de refugio o de asilo, pero eso sería años porque en Tijuana hay muchas familias migrantes que están en espera desde hace tiempo". Actualmente, más de un millón de migrantes en la frontera están esperando respuesta a sus solicitudes en el programa CBP ONE. "Aquí hay muchos casos que están esperando meses, algunos casos han tenido preferencia porque demuestran que están en peligro si regresan a su lugar de origen", expresó Canchola.

Un migrante originario de Chiapas, que lleva 5 meses en Tijuana tras huir de amenazas, manifestó su preocupación. "Temo que se cancelen las citas de CBP ONE. Si se cancela el programa, optaré por vivir en este municipio hasta esperar que pueda cruzar la frontera porque vivir en México refiere que es vivir en el panteón", lamentó

La frontera de México y Estados Unidos se encuentra llena

Créditos: Especial

Además, el migrante comentó sobre la disparidad en la atención: "Durante mi estadía he visto que a los mexicanos no les están respondiendo las solicitudes de citas, en cambio a los migrantes extranjeros les están respondiendo pronto". Y refirió: "Tenemos idea de que a los mexicanos no nos quieren y nunca nos han querido. Tienen una mala expectativa de nosotros, pero no todos somos delincuentes".

