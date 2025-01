Maya Nazor le responde a Santa Fe Klan, muestra que el cantante va con hombres armados por su hijo | VIDEO

En las últimas horas los nombres del cantante, Santa Fe Klan, y de la creadora de contenido, Maya Nazor, han acaparado la atención de los medios de la farándula después de que intercambiaran varios mensajes que evidencian el pleito que tienen tras su separación.

Todo comenzó cuando el cantante subió un mensaje asegurado que su expareja, Maya Nazor, no lo deja convivir con el hijo que procrearon durante su relación. Horas después el intérprete de "Por mi México" y "Te iré a buscar" subió una historia en Instagram evidenciando la supuesta pensión que le da al menor, asegurando que lo único que busca es pasar tiempo con él.

Después de que la postura de Sante Fe Klan se volviera viral, la creadora de contenido, Mayo Nazor, se hizo presente en Instagram para subir varias historias en las que da su versión de los hechos, asegurando que tiene teme por su seguridad y la de su hijo.

Ante sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, Maya Nazor, compartió varias historias en las que contradice la versión de su expareja, Santa Fe Klan. La joven dijo que lo único que busca es proteger a su hijo de cualquier tipo de violencia, además, aseguró que el cantante sí puede ver al pequeño, pero no respeta el acuerdo.

"Lo único que quiero es proteger a Luka, en el acuerdo que firmamos él puede ver a Luka el día quiera, los días que quiera mientras no interrumpa sus actividades", contó.

En otra historia la creadora de contenido lamentó la manera en la que Santa Fe Klan destapó el escándalo, asegurando que teme por ella y por su hijo. Reiteró que nunca ha exigido una pensión, pues lo único que le interesa es el bienestar del pequeño.

"Me da miedo, temo por mí y por hijo. Si algo me pasa culpó a Santa Fe Klan por hacer las cosas como las está haciendo. Yo no necesito pensión, yo voy a defender a mi hijo", sentenció.