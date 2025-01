Santa Fe Klan revela la cantidad de dinero que da de pensión a Maya Nazor, pero ella no le deja ver a su hijo Luka

En los últimos días, el reconocido rapero mexicano Santa Fe Klan se ha convertido en el centro de una intensa polémica familiar. En redes sociales se viralizó un video en que el artista expresó su tristeza por no poder compartir momentos importantes como el Día de Reyes, con su hijo Luka, fruto de su relación con la influencer Maya Nazor. La controversia se intensificó tras sus declaraciones, donde acusó a su expareja de no permitirle convivir con el pequeño, mientras cumple con sus obligaciones económicas.

El rapero, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, confesó estar afectado porque Maya habría llevado a Luka de viaje a España durante las festividades del Día de Reyes, una fecha que deseaba pasar junto a su hijo. "Me pone triste porque ella puede viajar con él y yo no", declaró, debido a esto, la influencer reaccionó y aseguró que el cantante no cumple con sus obligaciones de padre, sin embargo, el rapero demostró que sí paga una fuerte cantidad de pensión alimenticia.

Santa Fe Klan revela la cantidad de dinero que da de pensión a Maya

En una historia de Instagram, el cantante mostró una captura de pantalla de una transferencia bancaria por 250 mil pesos, una cantidad que asegura estar obligado a pagar cada mes hasta que Luka cumpla 18 años. Según sus declaraciones, este monto es solo una parte del acuerdo legal establecido, y aunque lo asume como su responsabilidad, el artista expresó su descontento ante lo que considera un trato injusto por parte de su expareja.

El rapero demostró la cantidad que da mes a mes a la madre de su hijo como pensión.

Instagram @santafeklan

Santa Fe Klan afirmó que cumple cabalmente con sus obligaciones económicas, pero denunció que Maya Nazor no le permite convivir plenamente con su hijo. Según el rapero, únicamente puede ver al pequeño una o dos horas, pese a sus reiteradas peticiones de pasar más tiempo con él. “Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día”, escribió en su publicación.

Además, señaló que Maya lo amenaza con abogados si incumple el acuerdo de pensión, lo cual, desde su perspectiva, lo coloca en una posición vulnerable. "Yo sí tengo que cumplir porque si no, me amenazan sus abogados", escribió, dejando entrever la tensión que ha caracterizado su relación actual con la madre de Luka.

Santa Fe Klan se siente decepcionado de Maya Nazor

El artista aseguró que ha sido demandado en múltiples ocasiones por Maya Nazor y que dichas acciones legales, según él, están cargadas de mentiras con el objetivo de perjudicarlo. “Tengo las demandas que me hizo y ahí se ven todas las mentiras que dice de mí”, afirmó. También expresó su desilusión al reflexionar sobre la relación que alguna vez compartieron: "Qué triste es conocer la realidad de quien algún día le di mi amor y mi confianza".

Santa Fe dijo estar decepcionado de Maya.

Instagram @santafeklan

Por otro lado, Ángel enfatizó que todo lo que hace por Luka lo hace de corazón, destacando que el bienestar de su hijo es su prioridad absoluta. Sin embargo, lamentó que los conflictos con su expareja hayan llegado a este punto, en el que, según él, su papel como padre parece limitarse a lo económico.

