Emiliano Aguilar revela que buscó a Cazzu antes de la polémica con Ángela: "Aquí estoy bien firme"

La polémica que ha rodeado a la dinastía Aguilar destapó detalles relacionados con su vida privada que han logrado opacar sus éxitos sobre el escenario. Como aquel sobre Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, que ha sido criticado por mostrarle su apoyo a Cazzu en medio de la controversia con su hermana Ángela, algo a lo que respondió asegurando que desde antes del escándalo con Christian Nodal él ya había buscado a la cantante argentina.

Emiliano Aguilar se mantiene alejado de su famosa familia desde hace varios años, incluso, en diversas entrevistas ha resaltado que su padre no conoce a su pequeña nieta, Aislinn. Ante esto algunos fanáticos han tomado los mensajes que el rapero dedica a Cazzu en redes sociales como una forma de mostrarse en contra de su familia y de acercarse a la llamada "Nena trampa" buscando algo más que una amistad.

En una reciente entrevista con Gusgri para su canal de YouTube, Emiliano Aguilar puntualizó en que no tienen ningún interés romántico por Julieta Cazzuchelli como apuntaban los rumores y recalcó la admiración que ha sentido por la trapera argentina aún antes de la fuerte polémica que ha protagonizado por una supuesta infidelidad de Christian Nodal y en la que también se ha involucrado a su hermana Ángela.

“Algo que le quería decir a todos es que antes yo le mandaba menaje también a Cazzu, mucho antes que esta polémica y le daba likes. La única razón por la que le estoy mandando mensaje ahorita más seguido es porque estoy rapeando, antes no rapeaba, o sea, mi rola salió hace seis meses. Antes nada más le escribía ‘a huevo’”, dijo el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar negó estar buscando algo más que una amistad con la intérprete de "Turra" y le hizo un llamado para colaborar, aunque también se mostró desmotivado debido a que esto podría nunca ocurrir por la polémica que existe entre la cantante argentina y su familia con quien, añadió, está distanciado desde hace poco más de dos años argumentado que se debe a diferencias en su forma de pensar.

“Me gustaría hacer una colaboración con ella y siempre lo he dicho, y lo voy a seguir haciendo hasta que... Probablemente nunca se haga, probablemente nunca se va a hacer, pero si se hace aquí estoy bien firme. Me he dado cuenta, hay raza tan pend*** que cree todo (sobre un supuesto romance con Cazzu)”, añadió.