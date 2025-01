¿Qué fue lo más relevante del discurso de Donald Trump? Expertos analizan su toma de posesión

Durante una emisión especial para Heraldo Radio con Oscar Mario Beteta, los expertos Martha Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos; Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria (MPI) en Washington, D.C; y Antonio Ocaranza, ex director de Información Internacional de Presidencia en el Gobierno de Ernesto Zedillo en México; hablaron sobre el discurso emitido la mañana de este lunes 20 de enero por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su toma de posesión.

La primera en intervenir en la Mesa de análisis fue Martha Bárcena quien consideró que el discurso de Donald Trump, "fue poco amable, fue un discurso que no tendió puentes con el Partido Demócrata, fue un discurso que no hizo reconocimiento alguno a la gestión que dejó el expresidente Joe Biden, que tuvo también sus aciertos".

Al respecto, la diplomática mexicana enlistó las declaraciones más preocupantes del discurso de Donald Trump, siendo una de ellas la referencia al "Destino Manifiesto", el cual fue acuñado en 1985 y que justifica el expansionismo territorial estadounidense, "él lo utilizó para decir que llegarán a Marte, sin embargo, también hizo referencia al Canal de Panamá".

Asimismo, Martha Bárcena apuntó sobre las primeras órdenes ejecutivas de Donald Trump, "creo que México es el país más afectado, empezando por la declaración de emergencia en la frontera y llamándolo una invasión de criminales".

"Esta declaración de emergencia nacional le permite usar recursos del Departamento de Defensa Nacional y le permitirá desplegar las Fuerzas Armadas para la seguridad fronteriza", destacó.

La ex embajadora mencionó también la referencia de Donald Trump a la política de Quédate en México, "es un tema que nos afecta directamente y hay que ver la reacción del Gobierno mexicano, México no debe ni puede aceptarlo como una imposición". Y finalmente agregó la declaración del Presidente Trump de los cárteles como organizaciones terroristas, lo cual "impacta en la imagen de México".

Trump ahora ve la migración como amenaza y no como un gran beneficio para EU: Selee

Por su parte, Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington, D.C. consideró que el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es el de un país resentido hacia el exterior, pese a que es el país más fuerte y que tiene la obligación de poner orden en el mundo, parece el discurso de un país en declive y que tiene que anteponer sus intereses (..) dio la visión de un país en decadencia y no de un país que es el más poderoso del mundo".

Agregó que algo que no hizo durante su discurso, fue poner aranceles para México y Canadá, "lo que apunta que para sus primeras órdenes no habrá aranceles automáticos a sus vecinos". A su vez, Selee admitió que aún no se saben sus alcances en el tema de los terroristas, "pero en migración sí va a declarar muchas cosas y hay que ver qué es lo que puede hacer realmente, sobre todo el tema de deportaciones y el cierre de fronteras, puede aspirar a hacerlo pero requiere logística, funciones y capacidades que se van a tener que construir".

El presidente del MPI dijo para Heraldo Radio que Donald Trump hizo un cambio en su discurso, ya que "ahora habla de la migración como una amenaza y no como uno de los grandes beneficios como activos del país, habla de los vecinos como una amenaza y no como uno de los activos para construir su futuro".

Finalmente, admitió que no se ve muy optimista el panorama, ya que vienen días con muchas complicaciones, cambios y frustraciones, "pero creo que vamos a sobrevivir, vamos a salir de esto, pero hay que manejarlo con mucho cuidado y sin errores de juicio que escalen los conflictos".

Hay que poner atención en la relación con Estados Unidos: Ocaranza

Durante su intervención, Antonio Ocaranza, ex director de Información Internacional de Presidencia en el Gobierno de Ernesto Zedillo en México, señaló que el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "tiene un dejo de nostalgia y un sentimiento restaurado de un pasado dorado al que quiere regresar (...) nos recuerda a discursos de un afán de regresar a un pasado mítico en donde las cosas eran mejores".

En ese sentido, Ocaranza resaltó que hay que pensar en lo que tenemos que hacer y mencionó que es relevante poner atención en la relación con Estados Unidos, de la cual subrayó que desde hace un tiempo México dejó de tener interlocutores y dejar de cultivar relaciones con gente que hable a nuestro favor, "esas relaciones las hemos dejado, las hemos desdeñado por varios años y hay que volver a trabajarlo", apuntó.

Detalló que es de suma importancia trabajar en cómo podemos acercarnos nuevamente a las organizaciones y a la propia comunidad mexicana para construir una base mucho más sana y fuerte, "esa es la realidad y tenemos que ver cómo nos protegemos, creo que tenemos que hacer cosas que hacíamos bien y dejamos de hacer", concluyó.

