Nadie las conoce, pero estas 3 funciones de tu celular agotan la batería muy rápido, así puedes desactivarlas

No hay nada peor que cuando nuestro teléfono se queda sin pila, porque nos quedamos sin la posibilidad de comunicarnos de manera fácil y rápida con nuestro entorno, pero no solo eso, nos limita a ya no poder tomar fotos ni escuchar música. Sin embargo, hay muchísimas formas de ahorrar pila y aquí te vamos a enseñar tres funciones que debes desactivar de inmediato para que no te quedes sin carga.

Hay diversos consejos para que la pila de nuestro celular nos rinda todo el día, y es que, si somos personas que usamos activamente nuestro teléfono, necesitamos tener la batería con carga para poder realizar todo lo que necesitamos. Si tienes celular con sistema operativo Android, hay algunas funciones que pasan desapercibidas pero consumen muchísima pila.

Lo ideal es que tengas desactivadas estas funciones y solo las actives cuando las vas a usar, de lo contrario, la batería se estará yendo directamente a ellas sin que tu lo sepas. Pues no solo las redes sociales, las llamadas y los mensajes agotan nuestra pila. Y ya sabes cuáles son, es momento de que tomes acciones.

Como consejo extra, además de los consejos que te vamos a dar a continuación, si quieres ahorrar aún más batería, activa el modo oscuro y baja el brillo de la pantalla, ya que es uno de los componentes que más energía consume. Y si puedes, siempre lleva contigo un cable o un cargador para cualquier emergencia.

Activa el modo oscuro y baja el brillo de la pantalla, eso te ayudará a ahorrar | Foto: Freepik

3 funciones de tu celular agotan tu batería muy rápido, así puedes desactivarlas

GPS: está activo en segundo plano en muchas aplicaciones, lo que gasta demasiada batería. Si lo necesitas, activa el modo ahorro de batería en ubicación, que usa solo Wi-Fi y datos móviles en lugar del GPS. Para desactivarlo:

Ve a Configuración

Pulsa ubicación

Desactiva la opción usar ubicación

Bluetooth y Wi-Fi: si tienes Bluetooth y Wi-Fi encendidos sin usarlos, seguirán buscando dispositivos o redes cercanas, lo que consume batería. Puedes usar el modo avión cuando no necesites conexión para desactivar ambas funciones a la vez. Para desactivarlos:

Desde la barra de notificaciones, desliza hacia abajo y toca los iconos de Wi-Fi y Bluetooth para apagarlos.

Desde Configuración, entra en conexiones y apágalos manualmente.

Si tienes Bluetooth y Wi-Fi encendidos sin usarlos, seguirán buscando dispositivos o redes cercanas, lo que consume batería | Foto: Freepik

Actualización en segundo: muchas aplicaciones siguen funcionando en segundo plano y consumiendo batería sin que te des cuenta. Aquí también puedes usar Modo Ahorro de energía en la configuración para que Android optimice el uso de batería automáticamente. Para desactivarla:

Entra a configuración, luego aplicaciones

Elige una app que no necesites en segundo plano.

Pulsa uso de batería, selecciona restringir actividad en segundo plano u optimizar uso de batería.

¿Qué hacer si mi celular le dura poco la batería?

Si la batería de tu celular dura poco, prueba estos consejos para mejorar su rendimiento, reducir el brillo puede ayudarte, activa el modo oscuro, y cierra las apps que no estés utilizando. Otra opción es activar el modo de energía en cuanto salgas del lugar donde lo puedes cargar. Pero, si después de probar esto la batería sigue durando poco, quizás necesites cambiar la batería o revisar si una actualización está afectando el consumo.

¿Por qué se me gasta rápido la batería del celular?

Puede que no estés utilizando adecuadamente las herramientas que ofrece tu celular. Si tu WI-FI, el bluethooth e incluso tus datos están activados todo el tiempo aunque estés en tu casa, desactiva siempre lo que no utilices. Eso puede ahorrar considerablemente tu batería. No olvides conectarlo a cargar cuando no lo utilices, para que no se dañe tu batería. No olvides conectarlo a cargar cuando no lo utilices, para que no se dañe tu batería | Foto: Freepik

¿Cuánto es lo normal que dure la batería de un celular?

Cada teléfono es distintito, por lo que la batería puede durar más o menos dependiendo el tiempo que tenga el teléfono y el uso que le des. Por ejemplo, los celulares nuevos suelen tener una batería que dura aproximadamente ocho horas de uso continuo pero con el uso, el porcentaje de la pila se reduce y si antes duraba ocho horas, es probable que en un año solo dure seis, pues las pilas de los teléfonos inteligentes también tienen tiempo de vida.

¿Cuáles son las apps que gastan más batería?