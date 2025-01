Los sombrerazos de Trump y el camino por delante

Entrevista de José Carlos Nava

La Comarca Lagunera recibe un día más con temperaturas agradables, pero también con la noticia que sacude el ámbito internacional: la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión. A su llegada, Trump no solo ha reafirmado su postura radical de odio y xenofobia, sino que ha vuelto a prometer políticas de ultraderecha que, en muchos casos, solo han quedado en palabras.

En entrevista con el doctor Antonio Meza Estrada, ex cónsul de México en los Estados Unidos y colaborador del Heraldo de México, se ahonda en este panorama que se presenta como una mezcla de retórica incendiaria y acciones concretas que, aún con sus matices, son motivo de atención.

El discurso de odio que sigue vigente

“Trump lleva años con este discurso, y lo peor es que le ha funcionado", comenta Meza Estrada, dos veces cónsul de México en Estados Unidos y quien también ocupara la dirección de la Comisión de Libros de Texto Gratuito del país. “No olvidemos que el presidente estadounidense no es nuevo en esta narrativa de odio y xenofobia. Hace ocho años, cuando comenzó con sus propuestas extremas, las usó como bandera para ganar apoyo popular, y hoy, en su segundo mandato, parece que las bravuconadas continúan”, apunta.

Sin embargo, para Antonio Meza, hay que saber distinguir entre las promesas rimbombantes de Trump y las realidades que surgen a partir de sus políticas, las cuales en muchos casos son meras “declaraciones de sombrerazos”, como él mismo las describe. "Construir un muro, por ejemplo, fue una de sus promesas estrella anteriormente. Sin embargo, la realidad es que apenas se construyeron unos pocos kilómetros, y lo que es peor, México no pagó ni un solo dólar como él había prometido", añade con firmeza el doctor Meza.

La política migratoria y las medidas populistas

Otro tema relevante es el de la suspensión de la aplicación CBP One, diseñada para facilitar el proceso de asilo para quienes llegaban de países como Venezuela, Haití o Nicaragua. “Es una medida populista, que no resuelve el problema real. Suspender una aplicación que no tenía mayores implicaciones no va a cambiar sustancialmente la dinámica migratoria", apunta el ex cónsul, quien observa que, más allá de los grandes discursos, las soluciones a los problemas de migración no están en la desinformación ni en las promesas vacías.

Meza Estrada también hace referencia al regreso de Trump al escenario político tras su disputa con TikTok, alegando que la empresa representa una amenaza para la seguridad nacional.

"Es un tema que a muchas personas les puede parecer irrelevante, pero las medidas populistas que se adoptan por cuestiones de imagen pueden tener repercusiones. Recientemente, Trump revocó las restricciones y permitió nuevamente el uso de la red social, todo por un interés electoral", señala el experto.

Además, el presidente se ha posicionado de manera tajante contra la política de asilo en los Estados Unidos, negando este derecho a los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países que históricamente habían encontrado refugio en territorio estadounidense.

Paternidad y retrocesos en la comprensión social

Las declaraciones de Trump continúan generando controversia. En su último mandato, incluso llegó a definir los géneros de manera binaria, afirmando que solo existen dos géneros, un concepto que ha sido ampliamente debatido en la sociedad moderna. "Esto no solo es retrógrado, sino que no responde a las realidades contemporáneas de la diversidad humana", reflexiona Meza, quien considera que estos posicionamientos solo contribuyen a profundizar la polarización social.

Sin embargo, lo que el doctor Meza considera más importante es la reciente insistencia de Trump en que los trabajadores del gobierno regresen a sus oficinas, poniendo fin al teletrabajo que, durante la pandemia, se había adoptado en muchas áreas. "Este tipo de decisiones reflejan su enfoque en la rigidez y la tradición, sin considerar las adaptaciones que la pandemia impuso en muchas industrias", dice el experto.

Lo cierto es que, aunque muchos de estos actos son ampliamente mediáticos, el impacto de sus decisiones políticas ya se está sintiendo en áreas más prácticas y complejas. Por ejemplo, los efectos sobre el comercio entre México y Estados Unidos, que pueden verse reflejados en situaciones cotidianas, como los impuestos que podrían afectar al aguacate mexicano, crucial para el Super Bowl, evento que se celebrará en unas semanas. "¿Qué pasaría si no podemos enviar aguacate por estas medidas?”, se pregunta Meza, haciendo hincapié en los efectos colaterales de una política mal dirigida, que podría afectar negativamente la economía de ambos países.

El llamado a la atención y la prudencia

Lo que destaca de la reflexión del doctor Antonio Meza Estrada es que no hay necesidad de caer en sensacionalismos, pero es fundamental estar atentos al panorama real que se está construyendo. Las promesas de Trump no son necesariamente una amenaza inmediata, pero las acciones que toma, aunque pequeñas en apariencia, pueden tener un impacto mucho mayor. "Es importante que no nos dejemos llevar por el ruido mediático. Seguimos adelante con cautela y atención", concluye Meza.

