Daniela Romo encara a conductor de Ventaneando y Pati Chapoy le lanza una fuerte advertencia

El pasado mes de diciembre, Ricardo Manjarrez, conductor de "Ventaneando", reveló que la primera actriz y cantante, Daniela Romo, no quiso hablar con la prensa durante una alfombra roja. Los dos involucrados se encontraron este fin de semana en otro evento y volvieron a robarse toda la atención.

En una presentación para celebrar la trayectoria de la actriz, Chantal Andere, Daniela Romo volvió a encontrarse con Ricardo Manjarrez. La situación se puso bastante tensa pues la cantante recordó la polémica que protagonizaron durante el pasado mes de diciembre.

Sin guardarse nada, Daniela Romo, una de las actrices más famosas en México, le reclamó a Ricardo Manjarrez por la manera en la que les dijo a sus compañeros que la cantante no quería hablar ante las cámaras. La famosa le aconsejó ser "prudente" con las palabras.

"Hay que ser prudente con las palabras. Creo que me he ganado el respeto. Cuando dices no, es no", dijo frente a las cámaras.