¿Se acabó el amor? Taylor Swift se separa de Travis Kelce previo al Super Bowl 2025

Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en una de las parejas favoritas en la industria del entretenimiento logrando lo que pocas veces se ha visto al unir a los apasionados aficionados de la NFL con los swifties. Sin embargo, los rumores de su separación ha generado gran revuelo debido a que ocurre en un momento crucial en la carrera del jugador de los Kansas City Chiefs que pelean por su lugar en el Super Bowl 2025.

El próximo domingo 26 de enero en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México) los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Buffalo Bills en el GEHA Field at Arrowhead Stadium. Este encuentro definirá el equipo que llega a la cancha del Caesars Superdome de Nueva Orleans el 9 de febrero para pelear por el trofeo del Super Bowl 2025.

Taylor Swift se separa de Travis Kelce previo al Super Bowl 2025. Foto: AP

¿Taylor Swift se separa de Travis Kelce?

En una gran muestra de amor y por la importancia de los siguientes partidos en su carrera, Taylor Swift habría decidió distanciarse de Travis Kelce para que el ala cerrada pueda concentrarse por completo en el partido del siguiente del 26 de enero y, de alcanzar el triunfo, en el del 9 de febrero próximo en el que buscará llevar a su equipo a la gloria y levantar de nuevo el tan anhelando trofeo.

Así lo informó Daily Mail, en donde detallaron que la decisión fue tomada por la intérprete de “Shake It Off” que en otras ocasiones hizo lo mismo con la finalidad de que Kelce pueda enfocarse por completo en sus entrenamientos y partidos. Aunque, pese a ello, la cantante -quien disfruta del resultado de su última gira, calificada como una de las más exitosas en todo el mundo- podría estar en las gradas apoyando a su pareja, como ha ocurrido en otros encuentros.

aylor Swift habría decidió distanciarse de Travis Kelce para que el ala cerrada pueda concentrarse. Foto: IG @taylorswift

La historia de amor de Travis Kelce y Taylor Swift

Luego de su dolorosa ruptura con el actor Joe Alwyn después de seis años de relación, Travis Kelce no dudó en abrir paso y conquistar a Taylor Swift. Tras semanas de rumores, fue en septiembre de 2023 cuando la pareja confirmó su noviazgo en pleno partido de Kansas City Chiefs en el que la artista estuvo en las gradas apoyando al ala cerrada.

Kelce reveló más tarde en una entrevista para el podcast “Bussin' With The Boys” que se enamoró de la artista cuando acudió a uno de sus conciertos de la gira "The Eras Tour" en la que se dispuso a hacer de todo para entregarle una de las famosas pulseras llamadas “friendship bracelet” con su número de teléfono.

Aunque han mantenido los detalles de su relación alejados de los reflectores, el jugador de la NFL no dudó en expresar el gran amor que sentía por ella: “No estoy aquí para esconder nada, esa es mi chica, esa es mi dama. Estoy orgulloso de eso (…) Es muy consciente de sí misma. Creo que por eso realmente empecé a enamorarme de ella, por lo genuina que es con amigos y familia”.

Sigue leyendo:

Adolescente que asesinó a tres niñas mientras bailaban canciones de Taylor Swift recibe sentencia

Kansas City Chiefs gana a Houston Texans y Travis Kelce brilla bajo la mirada de Taylor Swift