Mamá de Fofo Márquez habla por primera vez sobre su hijo: "me equivoqué en consentirlo"

El caso de Rodolfo "Fofo" Márquez, influencer mexicano conocido por su ostentosa presencia en redes sociales, captó la atención nacional e internacional debido a su implicación en un incidente de violencia de género. El 22 de febrero de 2024, Márquez agredió físicamente a Edith "N", una mujer de 52 años, en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México. La agresión fue captada en video y rápidamente se viralizó, pidiendo justicia para la víctima.

Tras la difusión del video, las autoridades mexicanas arrestaron a Rodolfo "Fofo" Márquez y lo vincularon a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Durante las audiencias, se presentaron pruebas que detallaron las secuelas físicas y psicológicas sufridas por la víctima, además de que especialistas en violencia de género señalaron que la agresión mostró características de violencia feminicida, dada la diferencia de edad y la superioridad física del agresor, por lo que en caso de ser declarado culpable, Márquez podría enfrentar una condena de hasta 48 años de prisión.

Desde que se dio a conocer el proceso legal en el que el influencer se encuentra involucrado, su familia optó por guardar silencio sobre la situación. Sin embargo, a casi un año de su detención es su mamá quien a través del programa "La Saga" conducido por Adela Micha dio sus primeras declaraciones sobre el caso, haciendo público que ella carga con una culpa enorme por los actos cometidos por su hijo.

Mamá de Fofo Márquez dice sentirse culpable por las acciones de su hijo

Cabe recordar que el altercado comenzó cuando Edith "N" accidentalmente golpeó el espejo retrovisor de la camioneta de Márquez al estacionarse. Aunque la mujer intentó comunicarse con el conductor del vehículo para resolver el incidente, fue interceptada por el influencer, quien la agredió físicamente, dejándola en el suelo y en riesgo de ser atropellada. El video de la agresión, que muestra la brutalidad del ataque, fue difundido en redes sociales, provocando una ola de indignación.

Este caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género en México, un país que enfrenta altos índices de feminicidio y agresiones contra mujeres.

Es así como en la entrevista más reciente con la periodista Adela Micha, Xóchitl Alcaráz (mamá del acusado) expresó públicamente su arrepentimiento por no haber impuesto límites más estrictos a su hijo durante su crianza y reconoció que, aunque su hijo siempre asistió a terapias desde joven, no fue lo suficientemente firme en su educación, lo que considera contribuyó al comportamiento violento de Márquez.

Me siento muy culpable, siento que lo pude haber metido a una escuela militar, no debí darle tanto amor, pero siento que está ahí porque no fui lo suficientemente dura con él y ahora está pagando. Me equivoqué en consentirlo, dijo Xóchitl Alcaráz al borde del llanto.

De la misma forma, Alcaráz ofreció más detalles sobre la crianza de su hijo y los factores que, según ella, pudieron haber influido en su comportamiento. Reveló que desde temprana edad, Rodolfo enfrentó problemas de aprendizaje y déficit de atención, lo que, sumado a la profunda tristeza que le causó la muerte de su padre, derivó en actitudes difíciles de manejar. Según Xóchitl, estos factores fueron clave en el desarrollo de la conducta negativa de Fofo, que finalmente culminó en el ataque hacia Edith "N".

El caso de Rodolfo "Fofo" Márquez es un recordatorio de la persistente problemática de la violencia de género en México y la responsabilidad de las figuras públicas en la promoción de valores de respeto e igualdad.

Sobre su relación familiar, Alcaráz dejó claro que en su hogar nunca hubo violencia y aseguró que su matrimonio con el padre de Rodolfo fue armonioso, sin ningún indicio de que Fofo hubiera sido expuesto a un ambiente de agresiones. Por ello, se mostró sorprendida al ver que su hijo manifestara comportamientos violentos, que incluso parecían haberse convertido en una parte de su imagen pública en las redes sociales.

Durante su plática con Adela Micha, la mamá de Fofo reveló que esta situación ha sido especialmente difícil para su familia ya que además del complicado proceso legal también están siendo amenazados de muerte en varias ocasiones. Así mismo contó también vandalizaron sus vehículos y varios vecinos recurren a grupos de WhatsApp para atacarla verbalmente, dirigiendo su ira hacia ella por lo sucedido con Fofo. Por ello, Xóchitl hizo un llamado para que cesen estas acciones, argumentando que no solo perjudican a su hijo, quien se encuentra recluido en prisión, sino también a ella, quien enfrenta su propio dolor y dificultades en esta situación.

Me siento muerta en vida, no me levanto, no abro ni las cortinas, es bien difícil que nos estén atacando todo el tiempo. Las amenazas de muerte, tanto hate, tengo 13 años viviendo en esa casa y casualmente antes vivía en el fraccionamiento donde ella (Edith 'N') vive y jamás he tenido un problema con un vecino, dijo en entrevista.

La familia Márquez han tenido que lidiar con la prisión de Fofo y con amenazas de muerte que reciben desde su detención.

Fofo Márquez preferiría morir que estar toda su vida encarcelado

Si el influencer de 27 años es encontrado culpable, podría enfrentar una pena de más de 40 años de cárcel por lo que a pesar de que se encuentra recibiendo terapia psicológica dentro del Penal de Barrientos, su mamá explicó que en varias ocasiones le ha manifestado su deseo de morir, prefiriendo este destino antes que pasar toda su vida en esas condiciones. Hasta el momento, el caso continúa desarrollándose, pero las declaraciones de Xóchitl Alcaráz están despertando un intenso debate.

La psicóloga va una vez a la semana a darle terapia porque él también desde el día uno me decía que se iba a ir con su papá. Si lo sentencian, no estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida, él dice que se va a ir con su papá y yo creo que sería lo mejor porque no es una vida, 47 años ahí metido, dijo.

