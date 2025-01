Fofo Márquez hace desesperada suplica al juez en medio de su audiencia: "no me destruya la vida"

El creador de contenido Rodolfo "N", mejor conocido en redes sociales como Fofo, declaró ayer en su audiencia previa a que se determine su responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ante la jueza encargada de su caso, y frente a su víctima - Edith "N" -, el influencer suplicó que el delito por el que se le acusa sea reclasificado a lesiones y no se quede en feminicidio en grado de tentativa, ya que podría recibir una sentencia de más de 40 años en la cárcel.

“Su señoría no me destruya la vida, soy un junior no un delincuente", habrían sido las palabras con las que Fofo trató de convencer al juez para que su delito sea reclasificado a lesiones y no sea juzgado por feminicidio en grado de tentativa. El influencer también compartió que ha perdido un año de su vida desde que inició el proceso legal en su contra y dijo no ser capaz de matar "ni a un perro".

En su declaración, Rodolfo "N" confesó que golpeó a Edith "N" luego de un percance vial dentro de un estacionamiento en Naucalpan. El influencer detalló que la víctima lo habría insultado, lo que habría desatado su ira. “Reaccioné de forma equivocada”, sentenció Fofo ante el juez, a quien también le explicó que huyó de la escena por temor a ser linchado por vecinos que presenciaron la agresión.

"Soy un caso mediático, soy un influencer famoso, pero aquí (en la cárcel) no soy nadie”, comentó Rodolfo en su audiencia. También señaló sentirse asustado por lo que los medios de comunicación pudieran estar diciendo sobre su persona: "“no sé cómo evitar la prensa”. Finalmente, tras las declaraciones de Fofo, su defensa pidió más tiempo para poder presentar una nueva prueba a favor de su cliente.

De esta manera, se determinó que el juicio oral continuará la tarde del próximo viernes. En redes sociales ha trascendido que la novia del influencer - Melani Valentina - no habría acudido a presentar su declaración, lo que estaría atrasando el juicio. Aparentemente, la mujer aseguró tener cuadros de ansiedad y depresión derivados de los comentarios negativos que hay contra ella y Rodolfo en internet, razón por la cual decidió no acudir a la audiencia.

Fofo enfrenta acusaciones por el delito de feminicidio en grado de tentativa luego de que el pasado mes de febrero de 2024 golpeó salvajemente a Edith "N" dentro del estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, en Estado de México.

Según la información del caso, el día de los hechos el creador de contenido estaba estacionado en una plaza comercial, donde la víctima chocó contra su vehículo. Edith "N" ha comentado - ante medios de comunicación - que ella se disculpó por el accidente, pero cuando pretendía llamar al seguro de su vehículo fue interceptada por Fofo, quien la golpeó en repetidas ocasiones, hasta que otras personas intervinieron y lo separaron de la mujer.

