Celebra Sheinbaum fallo del Tribunal Electoral sobre elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reactivar el Comité de Evaluación del Poder Judicial. A pregunta expresa, manifestó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene razón “en haber parado el proceso”. Criticó que de forma unilateral dejó de funcionar dicho comité, aunque seguían en proceso los del Legislativo y Ejecutivo.

“¿Por qué? Dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden porque quiénes de acuerdo con la Constitución que regula, quién regula los procesos electorales. El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral”, explicó.

Recordó que se hizo una reforma constitucional en la que se establece que los amparos no proceden cuando hay una modificación a la carta magna.

“¿Qué hace ayer el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?, le dice 'Corte no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuar lo urgentemente, tienes hasta el 31 de enero para terminarlo para que pueda proceder la elección', eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien porque es lo que corresponde respecto a la Constitución, no tiene razón la corte en haber parado el proceso”, dijo.

Por ello, la titular del Ejecutivo Federal expresó: “qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo porque lo que refleja pues es que en efecto es un proceso electoral”. Al ser cuestionada sobre qué ocurriría si no lo hicieran?, la presidenta señaló que habría sanciones por parte del Tribunal Electoral.

"Bueno, hay sanciones por parte del Tribunal Electoral", afirmó.

Recalcó que el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros continúa “y será el 1 de junio”.

“El único que podría decir que hay un tiempo distinto pues sería una nueva reforma a la Constitución, porque la Constitución tiene establecidos los tiempos claro, el Senado, frente a temas que no hubieran sido considerados tiene la atribución para dar lineamientos. Entonces por eso es la razón por la cual, el tribunal establece Corte tienes que continuar”, añadió.

