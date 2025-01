Pide un préstamo de 5 mil pesos por Facebook y termina pagando 400 mil; pierde todo, balean su casa y lo golpean

Un préstamo de 5 mil pesos se convirtió en una deuda de 400 mil pesos en seis meses, con amenazas, ataques armados y golpizas, luego de que un hombre de familia cayera en el esquema conocido como “gota a gota” por medio de un anuncio de prestamistas en Facebook.

“Me prestaron 5 mil pesos y todo esto acabó con mi negocio (de comida mexicana), con mi familia, con todo lo que había construido a lo largo de mi vida”, narró el hombre, quien prefirió ocultar su identidad por amenazas.

El taxista de alrededor de 50 años de edad contó que fue por Facebook donde solicitó un préstamo de 5 mil pesos con tan solo su credencial de elector.

“Yo los contacté por Facebook, vi un anuncio que decía ‘te urge dinero, yo te presto solamente con tu INE’. En ese entonces tenía una situación familiar lo que me obligó a pedir prestado”, dijo en entrevista para el podcast pepe&chema de la plataforma Youtube.

anuncio de prestamistas por Facebook. foto: Pexels

La víctima aseguró que en 30 minutos obtuvo respuesta y le llevaron hasta la puerta de su casa los 5 mil pesos que le prestaron, le sacaron una foto a él y a su INE. Cabe destacar, que los intereses del préstamo eran altísimos pues tenía que pagar durante 20 días, 450 pesos, es decir, 9 mil 100 pesos, y si había un retraso en los pagos, la deuda se convertiría en impagable.

“Durante los primeros 8 días tuve una situación y no di el pago correspondiente y estaba consciente que al día siguiente tenía que dar mi multa y mi pago, y fue ahí donde inició mi travesía”.

Tras presuntamente pagar todo su préstamo, el grupo delictivo le dijo que debía otras multas por su retraso y por realizar los pagos a las 10 de la noche, horario fuera de la supuesta jornada laboral, por lo que el préstamo se convirtió impagable.

“Y llegó el día en que no pude pagar y no contesté el teléfono y a las tres de la mañana fueron a balacear mi casa, cámaras de vigilancia de vecinos captaron a dos motociclistas, uno de ellos se bajó y balaceó mi casa, con mi esposa y mi hija de 4 años de edad dentro. Al otro día, me escriben ‘para que me sigas sin contestar el teléfono, hijo de tu puta madre’.

Balean casa de víctima. Foto: cuartoscuro

“Iban a mi casa y me golpeaban, fueron a mi casa a robar todo lo que tenía, hasta los juguetes de mi hija se llevaron, se llevaron todo lo de mi negocio, y yo seguía pagando la deuda y ya me habían amenazado con ir a la casa de mis papás para robar sus pertenencias. Ya llevaba pagando 400 mil pesos”.

Tras el acoso, el sujeto trató de denunciar los hechos, sin embargo, ya en el Ministerio Público un policía le recomendó que no lo hiciera, y tiempo después vio al líder de la banda de los prestamistas “gota a gota” a lado de una gobernadora, lo que lo intimidó aún más.

“Vi que tenía mucho poder y que nadie le haría nada por lo que no denuncié, pues era una organización muy grande”.

De acuerdo con el hombre, pasó casi un año para pagar una deuda de 5 mil que se convirtió en 400 mil pesos.

Dónde denunciar los préstamos gota a gota

Los falsos créditos o préstamos exprés son un fraude que se ha popularizado en los últimos años y ha tomado gran fuerza en momentos donde las personas más necesitan de alguna ayuda económica.

El modus operandi de los estafadores consiste en ofrecer, por medio de las redes sociales, préstamos atractivos y sin requisitos; y después, para requerir el pago de la deuda, recurren a la intimidación o extorsión de los deudores, así como el cobro de intereses excesivos.

Ante cualquier sospecha de delito o ataque cibernético, repórtalo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al correo ceac@sspc.gob.mx

En la CDMX puedes hacer tu denuncia en la Policía Cibernética de la SSC, al número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Sigue leyendo:

Desaparece Guadalupe Rendón Morales junto con sus dos pequeños hijos en calles de la Gustavo A. Madero en CDMX

Hombre se arroja a llantas de un tráiler en la Central de Abasto | IMÁGENES FUERTES