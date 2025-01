Ola de calor vs Canícula en México: ¿cuáles son las diferencias?

Después del frío, las altas temperaturas se acercan a México y entre los habitantes ha surgido la duda de qué diferencia hay entre los fenómenos climáticos de la Ola de Calor y la Canícula, por lo que aquí te explicamos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el calor extremo en el país por lo regular comienza a finales de marzo con el inicio de la temporada de primavera el 21 de marzo. Por lo que se prevé que en ese mes la primera ola de calor azoté al país.

¿Qué es la ola de calor?

Ola de calor en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La onda u ola de calor es un periodo de temperatura excesiva casi siempre combinada con humedad, que se mantiene durante varios días consecutivos, por lo general no mayor a 3 días.

Además, se caracteriza por la pérdida de agua por evaporación, sucede principalmente durante la tarde y en algunos sitios las temperaturas pueden llegar hasta los 50 grados.

Cómo puedes protegerte: Evita asolearte entre las 11 am y las 4 de la tarde, viste ropa suelta de colores claros y manga larga, no realices actividades físicas intensas bajo el sol, toma agua simple aunque no tengas sed, come alimentos frescos, frutas, verduras, y permanece en la sombra y en lugares frescos.

¿Qué efectos tienen en la población?

Insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas u enfermedades en la piel.

¿Qué es la Canícula?

Canícula en México. Foto: Pexels

Es un evento climático que sucede durante el verano caracterizado por ser una sequía es decir una disminución o ausencia de lluvia.

Dura aproximadamente 40 días e inicia a mediados del mes de julio y termina a finales de agosto.

La canícula se caracteriza por: temperaturas superiores a 37 grados Celsius, disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielos despejados.

En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Existen recomendaciones para prevenir posibles efectos negativos de la canícula a la salud. Entre ellas: mantener la hidratación, usar protección solar, evitar exposición al sol y actividades a la intemperie entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, así como y usar sombrillas, gorras o sombreros.

