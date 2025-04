Confía Sheinbaum que proyectos de construcción, vivienda e infraestructura impulsen la economía del país

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió el repunte de la economía en el país, lo anterior, pese a que los opositores, han criticado el desempeño económico en el país.

Desde Palacio Nacional, en la mañanera del pueblo, la jefa del Ejecutivo sostuvo que los proyectos de construcción, como la vivienda pública y obras de infraestructura, incluso, impulsarán la economía en los próximos meses.

“Ya ven que decía que no íbamos a crecer, que estaba muy mal la economía. Y yo les decía: No, no, no espérense y todavía falta construcción, que apenas le estamos dando el impulso de la construcción pública. Que ustedes saben que uno de los sectores que más impulsa y dinamiza la economía es la construcción”, indicó.