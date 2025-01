“A buscar trabajo en lo que sea menos en la malandreada”, dice migrante hondureño varado en Ciudad Juárez

Chihuahua. – “¿Usted cree que después de lo que hemos pasado y sufrido me voy a regresar?, yo me quedo aquí para ver qué va a pasar, mientras a buscar trabajo en lo que sea menos en la malandreada”, aseguró Aarón Martínez migrante hondureño que a días de su cita en el sistema CBP One perdió la oportunidad de solicitar asilo político.

Al igual que más de mil cuatrocientos migrantes ya con cita, Aarón espera un milagro o un replanteamiento por parte de las autoridades migratorias que definan su futuro.

“Yo prefiero vender café en una esquina antes de pensar en un regreso a la nada, perdí todo y esta es mi realidad. Tengo que trabajar, esforzarme por sobrevivir aquí en Juárez y no perder la fe y la esperanza de que pueda algún día ingresar legalmente a los Estados Unidos”, añadió.

Migrantes varados en Ciudad Juárez. Foto: Federico Guevara

Migrantes trabajan en obras de construcción

Del mismo modo, detalló que muchos de ellos están trabajando en algunas obras de construcción, en donde los ocupan en diversos puestos; sobre todo, de ayudantes y mano de obra.

Indicó también que en el caso de los que no tienen el documento legal que les permite trabajar en el país, la gran mayoría, así como él, han optado por la venta de algún producto o servicio, e incluso limpian casas o terrenos.

“Se trata de trabajar honestamente de lo que sea, mientras sea un trabajo lícito. Estamos aquí para entrarle a lo que nos ofrezcan, en lo que el gobierno de Trump decide que es lo que va a pasar con nosotros”

Migrantes varados en Ciudad Juárez. Foto: Federico Guevara

