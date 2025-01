Joven iba a una entrevista de trabajo y termina en las filas del CJNG comiendo carne humana

Un joven de 22 años de edad, identificado como Leonardo, relató cómo por tratar de buscar un mejor empleo terminó reclutado por una de las agrupaciones delictivas más peligrosas del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En entrevista para el podcast del creador de contenido Gusgri, el ex sicario narró su experiencia con el objetivo de alertar a otras personas sobre el modus operandi que utiliza el crimen organizado para atraer a jóvenes.

Frente a las cámaras de YouTube, Leonardo contó que fue en 2022 cuando cayó en las manos del CJNG, luego de postularse a un empleo que encontró en Facebook. El joven detalló que la vacante a la que se postuló era como guardia de seguridad y que ofrecía una buena paga. Sin embargo, al acudir al inmueble donde se le entregaría el uniforme para el empleo - ubicado en la colonia Santa Cecilia, en Zapopan, Jalisco - fue secuestrado por sicarios armados.

Leonardo recordó que los hombres armados le dijeron a él y a otras 13 personas más - que también habían llegado ahí por la vacante - que tendrían que trabajar para el CJNG: "nos dijeron que si alguien se quería ir, podía hacerlo, pero no saldría vivo", dijo el joven en su entrevista con Gusgri. Agregó que luego de eso, los sicarios les quitaron sus pertenencias y los llevaron hasta un punto en la sierra de Jalisco, donde estaba instalado un campamento.

Presunto recluta del CJNG asegura que lo hicieron comer carne humana

El joven dijo que estuvo secuestrado en un punto de la sierra de Jalisco. Foto: cuartoscuro.

Según Leonardo fue en ese lugar donde él y el resto de secuestrados fueron sometidos a torturas y violencia física. El joven detalló que los sicarios dividieron a los reclutas en diferentes grupos, algunos fueron destinados a cocinar drogas sintéticas, mientras que otros - como él- recibieron entrenamiento para convertirse en escoltas de otros miembros del cártel: "nos dijeron que nosotros teníamos que hacer un trabajo y era cuidar al jefe y que para eso estábamos aquí".

De igual manera, Leonardo recordó con horror una ocasión en la que lo hicieron comer carne humana de un cuerpo que minutos antes había sido desmembrado: "me dijeron: 'échale la mano, arráncalo un pedazo y te lo tienes que comer así, crudo, crudo, así como tal. Si no te lo comes, te voy a matar'. Cuando me dan el pedazo de carne, yo no me lo quería comer, pero la verdad me tuve que aguantar (...) hubo dos compañeros que no se la pudieron comer y los mataron".

Así fue como el presunto recluta del CJNG logró escapar con vida

El joven también dijo que, durante los meses que estuvo secuestrado, fue entrenado para usar armas de fuego y que los sicarios se encargaron de deshumanizarlos por completo. Leonardo confesó que en una ocasión fue detenido por las autoridades cuando él y su equipo iban a recoger provisiones, pero logró salir en libertad debido a que no se encontraron armas de fuego entre sus pertenencias, ni equipos tácticos.

Finalmente, Leonardo explicó que logró salir del cártel luego de su detención, pues él regresó a contarle todo a sus superiores y ellos le perdonaron la vida, dejándolo irse sin represalias: "fue mi única oportunidad para salir vivo", dijo. Añadió que cuando volvió a su casa se encontró con una ficha de desaparición y que, por miedo al cártel, decidió abandonar - junto a sus seres queridos - el estado de Jalisco.

