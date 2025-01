Gobierno abierto al diálogo con familiares de víctimas: Castro Meléndrez

El secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, en su carácter de vocero oficial del Gobierno del Estado, afirmó que el gobierno de Rubén Rocha Moya reitera el llamado a la unidad para trabajar cada día por la paz y la seguridad de los sinaloenses.

En conferencia de prensa desde el Auditorio de Palacio de Gobierno, una vez concluida la manifestación que se realizó con motivo de la agresión que sufrió una familia residente del fraccionamiento Los Ángeles, donde perdieron la vida el padre y dos niños, el vocero estatal dio a conocer que con anticipación se informó a los manifestantes que el gobernador Rocha los esperaba para reunirse con una comisión, algo que no ocurrió porque decisión de los propios manifestantes.

Sin embargo, al no haberse dado las condiciones para esa reunión, el secretario Castro Meléndrez precisó que la invitación del gobernador del estado al diálogo sigue abierta, para poderse concretar cuando así lo decida la familia.

“En Sinaloa estamos viviendo una situación que nos convoca a la sensibilidad de todas y todos, donde tenemos un reto: cada sinaloense ser generadores de paz, y la coyuntura nos convoca a sumar esfuerzos, nos convoca a la unidad”, dijo.

Rubén Rocha Moya lidera un gobierno abierto al diálogo

“El gobierno de Sinaloa no un gobierno que reprima las manifestaciones de la gente"

A propósito de esta manifestación, el vocero estatal destacó que el gobierno de Sinaloa es un gobierno de diálogo y promueve la libertad de expresión y de manifestación. “La situación de violencia y de inseguridad por la que cursa Sinaloa nos indigna, particularmente el fallecimiento por una muerte impuesta por la violencia de los niños que recientemente Sinaloa ha vivido el dolor por el fallecimiento de ellos; porque estamos indignados entendemos la indignación de la gente”.

Castro Meléndrez reiteró que el doctor Rubén Rocha Moya lidera un gobierno abierto al diálogo, y en ese sentido, el propio gobernador esperaba a los manifestantes, que conocieron oportunamente el planteamiento de una reunión con una comisión de ellos, para dialogar y escucharlos.

“El gobierno de Sinaloa no un gobierno que reprima las manifestaciones de la gente, somos un gobierno abierto a los procesos de manifestación, por lo tanto, con una política de tolerancia muy amplia. Reiteramos pues la voluntad de diálogo y le compartimos que ésa fue la posición del Gobierno del Estado, recibir una comisión para el diálogo”, puntualizó.

También estuvo presente el subsecretario de gobierno Rodolfo Jiménez López

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Patricia Figueroa Sauceda, a pregunta de los medios de comunicación, informó que desde el mismo domingo, día en que sucedieron los hechos, personalmente se reunió con la madre de familia para ofrecer el apoyo del Gobierno del Estado, y a lo largo de estos días han estado acompañándola, algo que le agradeció porque dijo que es comprensible que la familia no acepte ninguna ayuda en medio del dolor por el trance por el que atraviesa en esos momentos.

“Uno se acerca como funcionario público y si recibe un sí de acompañamiento es porque se pide respetuosamente a la familia; yo le agradecí mucho a la mamá de los niños, a Rocío, a la esposa de Antonio, le dije gracias por permitirnos estar aquí, gracias porque la familia bien puede decir que no. El domingo desde muy temprana hora estuvimos con ella, tuvimos coordinación con la Fiscal también, que nos agilizó unos trámites, y por respeto a la mamá no lo digo, yo le dije a ella esto es un tema con usted, yo agradezco que me esté permitiendo apoyar y que nos esté permitiendo estar”, precisó.

En esta conferencia de prensa también estuvo presente el subsecretario de gobierno Rodolfo Jiménez López.

