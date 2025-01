Novia de Fofo Márquez tendría conductas suicidas tras video en TikTok: "ella está muy afectada"

El caso contra el influencer Rodolfo "N", mejor conocido en redes sociales como Fofo, continúa dando de que hablar. Actualmente, el creador de contenido se encuentra en audiencias donde se determinará si es culpable, o no, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En medio de los juicios orales se ha destacado que la novia del también apodado "Niño Millonario" no habría acudido a brindar su declaración, esto debido a que padece crisis de ansiedad y depresión.

Fue el pasado miércoles 24 de enero cuando la pareja de Rodolfo, una joven llamada Melanie Lattanzi, estaba convocada para dar su declaración de los hechos, esto debido a que ella estuvo presente cuando Fofo golpeó a Edith "N" en un estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, trascendió que la mujer no acudió a la audiencia y dejó solo al creador de contenido.

En este contexto, el hermano de Fofo, Rodrigo Márquez, habló con la prensa y pidió respeto para Melanie, asegurando que ella se encuentra muy afectada tras lo sucedido. En palabras de Rodrigo Márquez, la novia de su hermano vive duros momentos por las fuertes críticas que ha estado recibiendo en redes sociales, mismas que aparentemente la habrían motivado a tratar de atentar contra su propia vida.

Novia de Fofo habría intentado suicidarse

La joven sigue compartiendo su vida en redes. Foto: TikTok / melanie.vlh

"La verdad es que Melanie es una persona muy afectada con todo esto. Ella ha recibido una enorme cantidad de hate (odio); que yo si quisiera pedirles a todos que, por favor, paren, que la dejen en paz. Ella no tiene que sufrir eso y ella está muy mal y muy afectada. (Ella) está alterada de los nervios, ha tenido, incluso, conductas suicidas debido a todo lo que se ha visto en redes y todo lo que se ha dicho", dijo Rodrigo Márquez.

Agregó que la novia de Fofo no está en disposición de acudir a las audiencias debido a su condición de salud mental. De igual manera, el hermano del influencer hizo un llamado a las personas para que detuvieran el odio en contra de Melanie, pues asegura que por esa razón ella habría estado teniendo conductas suicidas. Hasta ahora, la joven no se ha pronunciado en redes sociales, pero sí publicó un extraño mensaje de despedida.

Novia de Fofo publica un mensaje de despedida en redes

Novia del Fofo Márquez genera polémica al hacer trend "DtMF" de Bad Bunny pic.twitter.com/A8MbjcpFiR — CCHMAS (@instavideosx) January 14, 2025

En sus redes sociales, la novia de Fofo se ha mostrado activa, compartiendo videos de su rutina diaria y de sus salidas con amigas. No obstante, llamó la atención que la mujer compartió un video con el influencer, previo a que fuera arrestado. La grabación fue acompañada con la canción "Debí tirar más fotos", del cantante Bad Bunny, la cual actualmente está siendo utilizada por los usuarios para despedirse de personas que ya no están con vida, o con las que ya no conviven.

La joven agregó como descripción del video la palabra "bye", misma que ha preocupado a los usuarios, pues temen que la joven pudiera tratar de suicidarse. Cabe mencionar que, tras este video, la joven siguió compartiendo clips de su vida cotidiana donde se le ve disfrutando de masajes, comidas en restaurantes, tratamientos de belleza y bailes, sin mencionar nada sobre Rodolfo "N" y el juicio en su contra.

