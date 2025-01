Funan a Alessandro Guzmán, influencer que por años habría fingido ser MILLONARIO y ahora lo acusan de estafador

El influencer venezolano Alessandro Guzmán se ha convertido en objeto de críticas y una "funa" en redes sociales tras hacerse públicas algunas declaraciones en las que se asegura que el joven habría fingido por años ser millonario, mientras ofrecía cursos que eran muy populares y con los que prometía alcanzar el éxito. Pero desde hace unos días, se le ha señalado de haber estafado a más de uno por medio de su empresa.

La "funa" en contra del creador de contenido inició por Alexandra Chávez, otra creadora de contenido que a través de TikTok expuso al influencer por su empresa Waysuccess con la que supuestamente estafó a varias personas con la idea de llevarlas al éxito. En su clip, la joven dejó en claro que no daba por hecho nada, aunque recibió mensajes que confirmarían la situación delicada contra la que se acusa al venezolano.

En una de las primeras pruebas un exalumno mostró pagos de 30 dólares y contando experiencia de una clases de 30 minutos, aunque lo más polémico fue que en su declaración, el anónimo explicó que les pedían editar videos para las redes del hoy acusado. Como era de esperarse, el video de Alexandra se volvió viral y las críticas en contra del venezolano causaron revuelo en redes sociales, tanto que hasta el propio involucrado salió a contar su propia versión de los hechos.

"Waysuccess sí es una empresa registrada que cumple con todas las funciones de los Estados Unidos", "se me acusa que nunca he ganado dinero realmente", "la razón por la que mis propiedades están también a nombre de mi madre se las puedo contar si quieren una clase de cómo manejar bien los impuestos" y "queda más que claro que he logrado salir adelante por mi mismo, gracias a mi emprendimiento".