Se hace famoso el lugar donde descubrieron infidelidad del exesposo de Lupita Villalobos, esta es la ubicación exacta

Todo parece indicar que la infidelidad que hizo el exesposo a de Lupita Villalobos se ha vuelto un hecho de la cultura del internet, incluso, el lugar donde el hombre fue descubierto ya se volvió un lugar turístico en Hermosillo, Sonora y algunos influencers ya hasta están documentando su visita al lugar exacto.

Lupita Villalobos se ha vuelto una de las influencers más populares de todo el internet. Actualmente es parte del podcast “Las Alucines”, junto a Kassandra Quezada, pero antes de que formara parte de este team, se volvió muy viral en TikTok debido a que contó la historia de cómo se enteró que su esposo le era infiel.

Si no te sabes la historia, no te preocupes, te vamos a dar un poco de contexto. En voz de Lupita Villalobos, contó que estaba felizmente casada con un hombre, en su matrimonio todo marchaba bien y no tenía ni la más mínima sospecha de que la estuviera engañando, pero fue una de sus amigas quien se encontró al sujeto con otra mujer.

El hombre fue descubierto en una importante vía de Hermosillo e incluso, el amigo de Lupita le tomó algunas fotografías para enviárselas a la Influencer. Después de enterarse, Villalobos enfrentó a su pareja y luego decidieron separarse. El hecho generó un fuerte enojo a todos los amigos y seguidores de la creadora de contenido, por lo que le mostraron su apoyo y ahora internautas visitan el famoso lugar solo para entender dónde ocurrió el hecho.

La influencer ya realizaba videos pero se volvió viral cuando contó la historia de su infidelidad | Foto: Instagram @lupitavillalobos

¿Dónde fue el lugar en el que le fueron infiel a Lupita Villalobos?

Debido a que Lupita mencionó el lugar exacto en el que su exesposo le fue infiel, tiktokers se dieron a la tarea de buscar el lugar y ya lo fijaron en Google Maps. El lugar se ubica en Av. Veracruz, esquina 5 de mayo en Hermosillo, Sonora y en la aplicación de mapas se ubica como “descubrieron al ex de Lupita Villalobos”.

Hasta ahora ya se ha vuelto muy famoso este lugar y todos los días acuden internautas y se toman fotos en el lugar, y claro mencionan que ahí fue el sitio en el que descubrieron al hombre infiel. Hasta el momento hay decenas de videos en los que tiktokers se muestran en aquella ubicación.

La ubicación se encuentra en Google Maps como “descubrieron al ex de Lupita Villalobos” | Foto: Google Maps

Influencer visita el lugar donde descubrieron al ex de Lupita Villalobos

La usuaria con el nombre @vipaz474 fue directamente hasta la ubicación, tomó un vuelo y llegó hasta el lugar mencionado posteó el video en su perfil de TikTok y la misma Lupita Villalobos comentó “Patrimonio Cultural Sonorense”. Ahora no solo quieren hacer ese sitio turístico, también otros lugares donde comprobó que su exesposo estaba con otra mujer como cuando vio una sandalia de mujer en una foto que le envió su pareja, cuando supuestamente estaba de vacaciones solo con hombres.

