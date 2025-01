Cazzu fue captada en las grabaciones de la cinta "Risas" donde al parecer formará parte del elenco. La "Nena Trampa" estuvo por varias horas en la ciudad de Ushuaia en Argentina, donde comenzaron a filmar la película. En la cinta compartirá créditos con los reconocidos actores Joaquín Furriel y Diego Peretti de la serie "Los Simuladores".

De acuerdo con medios argentinos la película se rodará durante seis semanas en distintos puntos de Argentina, por lo que es probable que Cazzu acuda a otros sitios para filmar el desenlace de la cinta. Info Fueguina confirmó que Julieta Cazzuchelli se estrenará como actriz en este proyecto, pues aunque pocos lo saben, la cantante estudió Cine y se especializó en Multimedia en Buenos Aires.

Cazzu no había mostrado interés en formarse como actriz, al menos no públicamente, por lo que su participación en la cinta ha sorprendido a sus miles de fans y no solo de Argentina, también de México, lugar donde se ha ganado el cariño de muchas personas por cómo afrontó su separación de Christian Nodal y se hizo cargo de hija.

Después de una larga polémica que la artista ha enfrentado tras su separación con el padre de su hija, el éxito está jugando a su favor, pues además de haber regresado a los escenarios, está por lanzar nueva música y próximamente debutará en el cine, lo que podría ser su primera puerta abierta en la industria cinematográfica para formar una carrera en simultáneo.

¿De qué trata la película "Risas" de Netflix donde participará Cazzu?

Por ahora la plataforma de streaming no ha informado nada sobre la cinta en sus medios, sin embargo, medios argentinos ya tienen un breve adelanto de la trama de "Risas". La película tratará de una niña que, luego de la muerte de su padre, descubre que algo extraño ocurre en ella, pues tiene la habilidad de comunicarse con él.

El filme de Netflix combinará elementos de drama y fantasía, y abordará temas difíciles para los seres humano como el duelo, la conexión familiar y la esperanza. Debido a su historia, se eligieron sitios con entornos naturales únicos para aportarle un toque especial a la atmósfera de la película.

¿Cuándo se estrenará la película "Risas" donde aparecerá Cazzu?

Por ahora no se ha informado cuándo llegará la película "Risas" a Netflix, sin embargo, tomando en cuenta que se filmará durante un mes y medio a inicios de este 2025, es probable que llegue a la pantalla empezando el 2026 o a mediados de ese año. Será en los próximos meses cuando se de a conocer más información sobre esta película.

