Con nuevo look, Ángela Aguilar reaparece con Nodal tras las declaraciones de su prima Majo

Este lunes 20 de enero, Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores con un video en sus redes sociales en donde habló de su relación con su tío Pepe y su prima Ángela Aguilar, en dicho material dejó claro que desde hace varios meses no tiene ningún tipo de contacto con ellos, por lo que se confirma lo que mucho se ha rumoreado sobre ambas nietas de Flor Silvestre.

Tras las declaraciones de Majo Aguilar, durante la madrugada de este martes 21 de enero, Ángela y Nodal volvieron a aparecer en redes sociales en lo que parece ser una fiesta o reunión con un grupo de amigos con los que cantaron a todo pulmón corridos tumbados.

Ángela y Nodal reaparecen en Tiktok

Fue a través de su cuenta de Tiktok que Ángela Aguilar compartió la madrugada de este martes 21 de enero un video en el que se le ve muy feliz acompañada de su esposo, el también cantante Christian Nodal, además de un grupo de amigos con quienes se aprecia pasaron una noche de fiesta y buenos momentos.

En dicho video, Ángela Aguilar aparece con un nuevo look, pues su cabello luce largo y claro, además porta una gorra, mientras que Nodal aparece con su cabello chino, y portando una chamarra de piel, sin embargo, lo que llamó la atención de algunos usuarios es que aseguran que el sonorense nuevamente se le ve subido de peso.

Y es que cabe mencionar que hace unos meses, cuando Nodal aún tenía un romance con Cazzu lucía muy delgado, y hasta un tanto fornido, lo que sus fanáticas agradecieron ya que aseguraban que se encontraba en su mejor versión.

Así lucía Nodal cuando estaba con Cazzu.

IG @nodal

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre Ángela?

??De acuerdo con la propia Majo Aguilar, ya son varios años que ella y su prima Ángela no mantienen una relación cercana en la que incluso no se frecuentan: “Ya no puedo hacer de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes ... hace algunos meses ya no tengo comunicación con mi familia; hace un par de años, donde no tenemos una relación donde nos frecuentamos tanto”, mencionó Majo.

Pese a lo anterior, Majo compartió con sus seguidores que aunque ya no tenga una relación cercana con Pepe y Ángela Aguilar, para ella son muy importantes y les tiene un cariño muy especial, ya que convivió mucho con ellos durante su adolescencia. Aunque eso sí, Majo Aguilar quiere que no se le relacione con las polémicas que sus familiares han protagonizado durante los últimos meses.

Majo Aguilar confirma distanciamiento de Pepe y Ángela: "no tengo comunicación con mi familia"

