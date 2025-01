Majo Aguilar confirma distanciamiento de Pepe y Ángela: "no tengo comunicación con mi familia"

Sin duda alguna, la relación entre Ángela y Majo Aguilar ha sido de interés público, pues ambas cantantes pertenecen a una de las Dinastías musicales más importantes de nuestro país, por lo que desde hace varios años se había rumoreado que las nietas de Antonio Aguilar y Flor Silvestre no solo tenían una rivalidad musical como cualquier artista lo tiene, sino que también estaban alejadas y había una mala relación entre ellas.

Después de muchos años y muchas entrevistas en que Majo Aguilar trató siempre de echar tierra a esos rumores, finalmente, la intérprete de “El Beso”, confirmó que está distanciada de su polémica prima y su tío Pepe Aguilar.

Fue a través de sus redes sociales en donde Majo Aguilar en un tono serio y portando un atuendo muy acorde a la ocasión la nieta de Flor Silvestre abrió su corazón y por primera vez habló sin tapujos de su nula relación con su tío Pepe y su prima Ángela Aguilar.

Majo Aguilar rompe el silencio sobre su relación con Pepe y Ángela Aguilar: "me incomoda que me escriban de mi prima"

De acuerdo con la propia Majo Aguilar, ya son varios años que ella y su prima Ángela no mantienen una relación cercana en la que incluso no se frecuentan.

“Ya no puedo hacer de la vista gorda sobre muchos comentarios que ponen en mis redes ... hace algunos meses ya no tengo comunicación con mi familia; hace un par de años, donde no tenemos una relación donde nos frecuentamos tanto”, mencionó Majo.