¿Quién es Bredie, la DJ turca que se ganó el apodo de "Aguilar Cazzu" por su parecido físico?

Las redes sociales están vueltas locas con la aparición pública de Bredie, una DJ de Estambul que tiene un enorme parecido con Ángela Aguilar, cantante mexicana, pero a la vez lleva el estilo urbano y el cuerpo lleno de tatuajes como la trapera argentina Cazzu, dos artistas que han estado en polémica durante los últimos meses.

Hay que apuntar que no es una polémica que hayan ideado ellas juntas, más bien se dio todo porque Christian Nodal tuvo una hija con Cazzu, a quienes luego las dejó para iniciar una relación con Ángela Aguilar, con quien se casó meses más tardes, desencadenando una guerra de declaraciones.

Berdie tenía 150 mil seguidores hace aproximadamente una semana que comenzaron a salir sus imágenes a la luz, pues algún fanático la encontró casi por coincidencia. Ahora tiene casi 169 mil y cientos de comentarios en sus fotografías con referencias que seguramente no entiende.

Bredie creció casi 20 mil seguidores en una semana. Crédito: @brediie

¿Quién es la DJ turca que se parece a Ángela Aguilar y Cazzu?

Bredie es una Dj originaria de Turquía, quien enseña en sus redes sociales todo lo que tiene que ver con su trabajo. Se la vive entre viajes, fiestas, raves y otras amenidades que le ha dado el ser una música reconocida en el circuito local, tal como lo documenta día a día en sus stories o en sus publicaciones.

Además, es una influencer en crecimiento, pues ha ido consiguiendo una buena base de fans desde que comenzó a ser Dj. Aunque no es un camino fácil, lo sortea bastante bien, combinando su pasión por la música con el vlog de beauty, maquillaje, peinados, estilos de vida, etcétera.

Hasta el momento no ha dicho nada sobre la polémica donde ha sido involucrada. Los fanáticos ya comenzaron a llamarla "Aguilar Cazzu" en vez de publicar con su nombre. Parece que no está muy enterada de la situación, pero el foco que ha conseguido últimamente le cayó bien, pues no ha bloqueado sus comentarios ni puesto su cuenta como privada.

Le dejan decenas de comentarios en las redes por su parecido. Crédito: @brediie

¿Ángela y Cazzu conocen a su nueva doble?

Cazzu y Ángela Aguilar tampoco han hecho comentarios ni han republicado las publicaciones de Bredie, mucho menos la de influencers o fanáticos que han notado el parecido y no dejan de ponerle las etiquetas de ambas cantantes en sus redes sociales oficiales. La polémica y guerra de declaraciones, donde se ha llegado a meter la familia de los intérpretes mexicanos, podría ser la razón por la que hagan caso omiso de esta particular coincidencia, pues todos en el círculo están unidos por la misma pasión, la música.

Estos son algunos de los comentarios más populares que le han dejado a la DJ:

Hasta donde me trajo el chisme

Que no la vea el Nodal

Donde Nodal la vea, explota

Nodal te va hablar, te mandara mensajes pero no haga caso

Es que eres muy hermosa

Hey, todos, con la niña no

El sueño de Nodal hecho realidad

Sigue leyendo:

Matías Novoa comparte el crecimiento del bebé que tuvo con Michelle Renaud y lo felices que son en España

La casa de Jenni Rivera está a punto de arder por los incendios en California y así reaccionó su madre