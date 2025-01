Los personajes de Pokémon llegan a México en la Cajita Feliz de McDonald's, ¿cuándo estarán disponibles?

La popular franquicia japonesa Pokémon, conocida por crear películas, series, videojuegos, ropa y juegos de cartas, confirmó que algunos de sus personajes llegarán a México en la Cajita Feliz de la cadena de hamburguesas McDonald's. De hecho, en su cuenta oficial de Instagram, la empresa de comida rápida dio todos los detalles.

Por su parte, los fans de Pokémon se han mostrado sumamente emocionados, pues podrán coleccionar los siete diferentes juguetes que estarán disponibles en la compra de una Cajita Feliz. Sin embargo, también estaban algo decepcionados al enterarse que la promoción no será igual a la de otros países.

"¿En México no van a sacar las cajitas con cartas Pokémon TCG?", "Que bonita se ve la Cajita, la compraré sin duda", "Me gusta, pero yo quería las cajas con cartas", "Se me antoja mucho el helado Pokémon" y "¿Si trae las cartas o no?", fueron algunas de las reacciones de los usuarios ante la nueva promoción de McDonald's.

McDonald's confirmó que los juguetes coleccionables llegaron a México este martes. (Créditos: McDonald's)

Pokémon llega a México en la Cajita Feliz de McDonald's, ¿cuándo estará disponible?

De acuerdo con su cuenta de Instagram oficial, la promoción de la Cajita Feliz de McDonald's con Pokémon estará disponible en México desde este martes 21 de enero hasta el lunes 17 de febrero, por lo que si estás buscando coleccionar las figuras será mejor que te apresures.

De hecho, muchos usuarios compartieron su temor por los revendedores, ya que muchos compran solamente para revenderlos a precios más altos. En se sentido, es mejor comprar la Cajita Feliz lo más pronto posible en una de las sucursales autorizadas por la cadena de comida rápida McDonald's.

La Cajita Feliz es la que incluye los juguetes de Pokémon. (Créditos: McDonald's)

¿Qué incluirá la Cajita Feliz de McDonald's x Pokémon?

Según revelaron algunos usuarios que ya compraron la Cajita Feliz, esta incluye una carta totalmente al azar, un juguete al azar y los alimentos que elijas para tu cajita (puede ser nuggets o hamburguesa). Sin embargo, no incluye el sobre protector de cartas, por lo que no te preocupes si no lo recibes.

Aunque en algunos países hay una gran diversidad de cajas con personajes de Pokémon, en México parece que no habrá tanta variedad, ya que en las imágenes que circulan en redes sociales solamente se observa la caja de Pikachú con una Pokebola. A pesar de esto, se ha confirmado que hay siete juguetes diferentes en la colección de juguetes.

En otros países, McDonald's lanzó diversas cajas decoradas y sobres con cartas. (Créditos: McDonald's)

Por otro lado, la cadena de hamburguesas reveló que por tiempo limitado los fans de Pokémon también podrán disfrutar de un Sundae sabor plátano, el cual también estará decorado al estilo de Pikachú, uno de los pokemones más populares de la franquicia japonesa. McDonald's anunció que también habrá un helado especial de Pokémon. (Créditos: McDonald's)

