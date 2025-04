Este es el truco de un veterinario para que tu perro se tome la medicación sin esfuerzo

A veces, dar una pastilla a tu perro puede ser todo un reto. La mayoría de los animales se resisten simplemente porque no les gusta su sabor. Los dueños muchas veces deben enfrentarse a este reto que supone la utilización de algunas estrategias para que su mascota tome la medicación.

En ese sentido, una veterinaria viralizó en las redes sociales algunos trucos para que tu perro tome el remedio sin tener que emprender una batalla con tu mascota. Si tu animal necesita recibir una medicación y se resiste a tomarla, toma nota de algunas de las estrategias para “camuflar” la pastilla, ya sea en sus alimentos o través de la ingesta de líquidos. Estas técnicas evitarán que la escupa o rechace la comida preparada.

Un truco es esconder la pastilla en sus alimentos. Fuente: Freepik

Trucos de veterinario para que tu perro tome la medicación

Una de las técnicas más populares —y efectivas— consiste en esconder el comprimido en un premio casero. Utiliza comida en lata, carne magra cocida, queso, o cualquier otro alimento moldeable que le guste a tu mascota, y forma una albóndiga, o bola de queso escondiendo la pastilla dentro. De esta manera, tu perro se concentra en el sabor del bocado y no presta atención al truco escondido en su interior.

Otro truco señalado por veterinarios es acercarse con un bol de patatas cocidas o algún snack que pueda comer, y se simula la caída de la pastilla al suelo por accidente mientras tú estás comiendo delante de él. Muchos perros, al ver que se te ha caído algo “prohibido”, se lanzan a por ello sin pensarlo dos veces. También puedes intentar introducir directamente la cápsula directamente en la boca.

Elige la técnica que te resulte más cómoda para que tu animal no se resista a ingerir el remedio.

Fuente: Pinterest

Cuando has intentado todos los trucos anteriores y no has tenido resultado en que tu perro tome la medicación, puedes optar por preparar la pastilla en forma líquida. Para ello, diluye la cápsula en agua y con la ayuda de una jeringa, introduces el líquido por el lateral de la boca de tu mascota.