Perrito cautiva en redes sociales porque es “fan” de Los Temerarios | VIDEO

Usuarios de redes sociales están encantados con un perrito de la raza pastor alemán porque se hizo viral un video en el que se comparte cómo reacciona al escuchar una canción de Los Temerarios. Por lo mismo, el can de talla grande es considerado un “fan” de la conocida agrupación mexicana.

El video viral del perrito se encuentra en la cuenta de Instagram Modesto Jardines (@modestojardines) y empieza al ritmo de “We Will Rock You” de la banda británica Queen, pero el can no reacciona. Sin embargo, el comportamiento del animal doméstico cambia cuando su dueña le pone “Sí quiero volver”, uno de los principales éxitos musicales de Los Temerarios.

Como si estuviera “cantando”, el perrito empezó a aullar al ritmo de la canción de la agrupación mexicana originaria de Fresnillo, Zacatecas. Por la emotividad del can, internautas reaccionaron de manera positiva, ya que algunos comentarios que se leen son los siguientes:

“No llores por esa perra, (es un) consejo de amigo”, “la siente en el alma”, “el perro mexicano no existe… ¡El perrito mexicano!”, “está enamorado el can”, “siempre lobos, siempre temerarios” y “hasta al firu le llega (la canción)”.

Otras personas incluso cuestionaron “quién te hizo tanto daño, firulais”, mientras que otras aseguraron que el perrito “está enamorado”, pero no es correspondido. También hay usuarios que comentaron que el can “fue chofer en su vida pasada”, ya que las canciones de Los Temerarios suelen ser vinculadas con los conductores del transporte público.

Por qué los perros aúllan

El video viral del perrito fue publicado en febrero pasado y llamó la atención por el comportamiento del pastor alemán debido a que generó ternura. En el sitio Tiendanimal se explica que los canes ladran y aúllan porque son maneras con las que se comunican entre ellos y con los humanos.

Un dato curioso es que los aullidos se originan por diversos motivos que tienen que ver con el estado de ánimo, como la ansiedad, el dolor y la tristeza, de modo que se asemeja a como las personas reaccionan y demuestran sus emociones en situaciones puntuales, pasando de la alegría al enojo o del amor a la tristeza.

El perrito cautivó en redes al “cantar” “Sí quiero volver” de Los Temerarios. Foto: captura de pantalla Instagram @modestojardines.

En el caso del pastor alemán, su comportamiento e interacción se vieron influidas por el contexto en el que se encontraba. Por lo mismo, expertos en el tema invitan a los dueños a conocer a sus mascotas para que conozcan e identifiquen los significados de los ladridos y aullidos.