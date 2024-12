Lupita Villalobos revela que cuando se independizó tiraba su ropa para no lavarla: "yo no voy a lavar calzones" | VIDEO

Vaya, vaya. La alucín favorita del Internet acaba de sorprender a todos con una anécdota que le ocurrió en su juventud y que por su característico sentido del humor y personalidad, convirtió una tragedia en una historia de lo más divertida. La Influencer Lupita Villalobos apareció junto a Quesito (Kass Quezada) en un nuevo episodio de su pódcast y las risas entre sus fans no faltaron, ya que la creadora de contenido reveló que por no lavar, llegó a tirar su ropa, principalmente los calzones.

Esta semana Las Alucines estrenaron su último capítulo de 2024 titulado "Nuevos comienzos" en el que con pretexto del Año Nuevo y todos los cambios que trae, recordaron cómo fueron algunos de los inicios que tuvieron en sus vidas, ya sea al terminar una relación, o bien, al independizarse. Las experiencias de ambas mantuvieron enganchados a los fans, aunque fue Lupita Villalobos la que ya llegó hasta TikTok, gracias a los fans que amaron su última anécdota.

Durante la charla, la creadora de contenido de 35 años, contó que uno de los comienzos más duros que ha tenido fue cuando se independizo y es que más allá de el ya no estar junto a sus padres, empezó de cero en una nueva ciudad. Sin embargo y pese a las ganas que tenía de esta aventura, reconoció que el ser tan apegada a mamá y papá, además de que todo le "solucionaban", la experiencia se volvió complicada.

La oriunda de Hermosillo contó que era muy apegada a sus papás y que en su proceso de independizarse ella no sabía cómo organizarse, cómo cocinar, limpiar o lavar ropa; fue entonces cuando reconoció que su mamá "todo me solucionaba". Por ello al enfrentarse al tareas como lavar la ropa, prefirió no hacerlo y en su lugar, tirar su ropa para no tener que tallar y secar. "Yo no voy a lavar calzones", dijo con su audaz energía.

La influencer es una de las más queridas del Internet. (Foto: IG @lupitavillalobossbeltran)

Lupita Villalobos recuerda cómo fue independizarse: "no no voy a lavar calzones"

En sus declaraciones, Lupita Villalobos explicó que lo más duro de independizarse fue el tema de la organización y las tareas del hogar, mismas que no sabía cómo realizar y más sin la ayuda de su mamá, una mujer que también es protagonista del pódcast; sin embargo, entre todo el lavar la ropa era lo más complejo, ya que no sabía hacerlo a mano ni mucho menos en lavadora, por lo que tomó la decisión de usar y tirar su ropa interior.

"A mí el tema de la organización de mi depa y todo... Es que yo ni siquiera sabía prender una lavadora. No sé cómo mi mamá me mandó a la guerra sin fusil, al punto que yo literal, mis calzones los tiraba. Decía: 'yo no voy a lavar calzones'", explicó en confianza a Quesito.

Aunque su mamá le sugería que ella misa podía lavar sus calzones en la regadera, la influencer con su característico humor señaló que no podía: "No quiero aprender eso, no me importa", se reveló. Por supuesto, al tratarse de una historia de Lupita Villalobos, la experiencia escaló hasta otros niveles que ya son virales en TikTok; recordó que en su edificio había una lavandería de uso compartido y que sí tuvo un intento de poner en práctica sus talentos de ama de casa.

La mala noticia es que no todo salió como esperaba, ya que allí una vecina "darketa" intentó ayudarla para lavar correctamente, pero ante los nervios se decidió por fingir que ya había lavado, esto pese a que sus prendas solo estaban mojadas y con mucho detergente. Lupita Villalobos y Quesito. (Foto: IG @lupitavillalobossbeltran)

"Una vez fingí que lavaba porque ni siquiera supe prenderla. Fue así de que la eché de 'ah, okay, ya pude abrir' y eché la ropa, yo echando el jabón en la ropa. Una morra (me dice), 'se tiene que echar aquí en la cajita' y yo: 'ya la eché, no me hables'. Pero no prendía", contó.

De acuerdo con su historia, al cabo de un rato la mujer que le trató de ayudar regresó por sus cosas y le cuestionó si todavía tenía problemas para lavar, pero fue cuando tuvo que sacar la ropa seca y manchada de detergente fingiendo que ya había terminado sus tareas. El momento se hizo más divertido cuando Lupita Villalobos explicó que su vecina le recordó que para secar sus prendas tenía que usar otra máquina, algo que desató las risas de la creadora de contenido y Quesito. "Odié ese día, fue el peor día de mi vida", dijo antes de revelar que fue en la misma temporada en la que le pegaron los piojos.

Lupita Villalobos confiesa que confundió una tintorería con una lavandería

Para finalizar su relato, Lupita Villalobos recordó en el pódcast de Las Alucines que compraba mucha ropa interior para desecharla al no saber cómo lavarla, pero ante los fuertes gastos que esto representaba decidió cambiar de plan y llevarla a lavar, pero en lugar de ir a una lavandería, terminó en una tintorería donde gastó todavía más dinero.

"Yo duré como dos meses comprando calzones, yo iba al HEB y mi dotación de calzones porque no te pienso lavar un calzón, has de cuenta, hasta que mi mamá dijo ya. Dije voy a ir a una lavandería porque muchas veces no tenía tiempo, allí vi lavadoras; llegué y chingos de ropa, fui 2-3 veces allí, hasta que la persona me dijo: 'yo creo que te saldría más barato si te furas a una lavandería; yo fui a la tintorería'", contó entre risas, "claro que se me iba un dineral ahí".

Escucha sus declaraciones a partir del minuto 40.

Sigue leyendo:

Influencer cumple su sueño de besar a Romeo Santos y su esposo le pide el divorcio: "No pensé las consecuencias"

Influencer se hace VIRAL por continuar su rutina de belleza en pleno temblor: "no le di importancia" | VIDEO