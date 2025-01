Capibara Fest 2025 CDMX: cuándo y dónde es el evento, conoce todos los DETALLES para participar en la RIFA

El animal más consentido del momento tendrá su propio festival, así como lo lees, este mes empezará el Capibara Fest 2025, se llevará a cabo en la Ciudad de México y aquí te vamos a dar todo los detalles para que no te lo pierdas y vayas con toda la familia, además debes saber que es un evento con causa para ayudar a otros animales.

Esta celebración es única en su tipo y divertida por excelencia solo para los amantes del animal más viral del momento. Los capibaras se han vuelto muy queridos, pues a pesar de que no son animales que podamos tener en nuestra casa para hacernos compañía, su esponjosito cuerpo, su pelo y sus diminutas manos han conquistado a más de uno por su ternura.

El festival es un evento organizado por Gato Gazzu, un refugio para gatos y precisamente todo lo recaudado será destinado al cuidado y bienestar de los michis que se encuentran en alguna situación vulnerable. Así que ve a pasar un rato agradable mientras disfrutas de deliciosa comida, postres, actividades y más.

El Capibara Fest durará cinco días, y es muy fácil llegar hasta el sitio donde se llevará a cabo. No olvides llevar algún accesorio o peluche de este animalito para estés had doc con la temática. Y si no tienes nada, no te preocupes, ahí podrás adquirir algunas cosas que te encantarán.

El evento será con temática de capibaras

¿Dónde se realizará el Capibara Fest 2025?

El Capibara Fest edición 2025 se llevará a cabo en la capital de México, es decir en la Ciudad de México, exactamente en Catfecito, ubicado en Av. Baja California 266, casi esquina con Culiacán, Colonia Hipódromo Condesa, Ciudad de México. Aquí podrás disfrutar de un menú temático de capibaras, decoración de pasteles y talleres para pintar y decorar tote bags con hermosas ilustraciones de estos adorables roedores.

Lo mejor de todo es que habrá una rifa de una hermoso capibara (no real, figura temática) que podrás llevarte hasta tu hogar y unirla a tu colección de este pequeño animalito. Así que te deseamos muchísima suerte para que puedas ganártelo. Las bases se darán a conocer en el evento, así que no te olvides de preguntar por esta dinámica.

Se llevará a cabo en la Ciudad de México

¿Cuándo empieza el Capibarafest 2025?

El Capibara Fest se llevará cabo el próximo 28 de enero de 2025, tendrá una duración de cinco días, concluirá el 2 de febrero. y definitivamente vivirás una experiencia única. Este evento es para chicos y grandes, así que puedes llevar a toda la familia a que se diviertan con este festival temático, el primero del año dedicado a las capibaras.

¿Cómo llegar al Capibarafes?

Es super fácil llegar al Capibara Fest, lo único que debes hacer es dirigirte a la estación Chilpancingo de la línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Al llegar deberás caminar dos cuadras y ahí encontrarás el Catfecito. Es muy fácil encontrar la ubicación pero si tienes problemas, ingresa la dirección completa a Google Maps y será mucho más fácil dirigirte.

