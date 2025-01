La carta de la muerte y Maribel Guardia se queda con su nieto, las predicciones de Vieira Vidente para la cantante e Imelda Garza Tuñón

La tarde del lunes los nombres de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón han acaparado las tendencias en redes sociales y protagonizado los titulares en los medios de comunicación, esto tras darse a conocer por la propia cantante que había tomado la decisión de denunciar a su nuera, "con el único afán de defender su integridad", esto supuesta forma de vida de la joven quien ya ha negado el uso de sustancias nocivas para la salud. En medio de todo el escándalo que resultó con el pequeño José Julián ya bajo los cuidados de su abuela, Vieira Vidente compartió sus predicciones sobre el caso.

Al leerles las cartas a la madre y a la esposa del fallecido Julián Figueroa, Vieira Vidente sacó la carta de la muerte, alertando así por un posible desarrollo perjudicial para la familia, además de adelantar que el caso terminará con un fallo a favor de Maribel Guardia, quien se quedaría con la custodia de su nieto, al menos por los próximos seis meses. En sus predicciones, la psíquica reveló que la imagen que muestra la viuda del cantante es real, pues en estos días ha pasado por un fuerte dolor que la tiene llorando y que la costarricense no habría tomado la mejor decisión al denunciar a su nuera.

"Las cartas me están diciendo, que no comenzamos nada bien, vemos a Imelda costada como en una camilla pidiéndole a Dios, a todos sus seres y al padre de su hijo que la ayuden en esta situación a recuperar a su hijo. Ha estado cargando muchas cosas encima, no es de ahora, se ha aguantado bastante", reveló la vidente a través de un video de YouTube.

En su lectura, también agregó que lo que se comenta sobre la enfermedad de la joven, quien también se dedica al canto y al teatro, no sería cierta; sin embargo, este diagnóstico ha sido confirmado hasta por la propia Garza Tuñón. En medio de este contexto, lo que sí revelan las predicciones son una traición que venía desde hace ya un tiempo, pero por parte de la madre de Julián Figueroa. Sobre ello, la psíquica dio su opinión, advirtiendo a Maribel Guardia que contrario a lo que dice, ella sí ve en su nieto a su hijo.

¿Maribel Guardia traicionó a su nuera? (Foto: IG @imetunon)

"El nieto la mantiene a ella viva; el echar para delante, pero yo voy a decir algo. Aquí hay un hombre, me está marcando que es el esposo de Maribel Guardia, aquí hay más costumbre que amor, un señor que sabe de leyes, ha sido la mano derecha de Maribel y que está cuidando muy bien el dinero de Maribel y el dinero del nieto. Aquí hay algo, aquí hay cabos sueltos y manos negras, secretos que no todos van a salir a la luz", comentó.

Viera Vidente advierte a Maribel Guardia sobre una tragedia en su familia

En un video de YouTube, Viera Vidente también mandó un importante mensaje a Maribel Guardia, pues según cuenta ella es la única persona y de quien depende que su familia no atraviese por una nueva tragedia, ya que su lectura de las cartas señala que malas noticias podrían ocurrir pronto por la presencia de la carta de la muerte.

"Depende de ti que Imelda Tuñón no cometa una locura. Aquí me sale una pareja, un niño, pero sale la muerte. Una persona cuando tiene tanto dolor, que se le muere el padre del hijo, ahora pierde a su hijo y se va con la abuela, no va a pensarlo dos veces para cometer una locura. Aquí me sale que viene una tragedia, aquí viene una muere", reveló.

Sin embargo, la vidente no responsabiliza a la cantante y ex de Joan Sebastian, pues también comenta que en estos momentos ella se siente triunfante y victoriosa por el destino del niño, ya que "ella quiere ver que su nieto crezca en bien, no bajo vicios; dijo, 'perdí un hijo, no quiero perder a mi único nieto'". Por otro lado, Viera también le mandó un mensaje a Imelda Garza Tuñón para lo que se viene a futuro.

Según las predicciones de Viera Vidente, no va a ser tan fácil que Maribel Guardia le entregue su nieto a Imelda Garza Tuñón, y esta es la mayor traición, pues esta situación ya la habría planeado desde que su nuera trató de recobrar su vida tras la muerte de Julián Figueroa.

"Maribel no le entrega su nieto a u exnuera, a Imelda Tuñón, no lo veo así estos seis meses. No lo veo así, no lo siento así este año; para que eso pase, Imelda tiene que estar limpia, no digo recuperada de que sea bipolar, pero estamos hablando de sustancias tóxicas. A penas comienza, Maribel no le va a entregar a su nieto".

¿Qué le depara a Maribel Guardia este 2025?

Viera Vidente mandó un mensaje a Maribel Guardia, ya que las cartas para este 2025 y tras el pleito con su nuera, le advierten que se prepare, pues Imelda Garza Tuñón ya no guardará silencio y usará su voz para defenderse. Aunque no dio más detalles, a ambas les dijo que las verdades van a salir y sobre ello, advirtió que ambas fueron "cómplices" en lo que ocurrió el día de la muerte de Julián Figueroa, pero afirmó que no se revelarán las verdaderas causas de muerte del cantante.

