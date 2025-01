Muere Ricardo Godoi, famoso influencer que pidió anestesia para realizarse un tatuaje y ya no despertó

Los tatuajes son considerados procedimientos con muy poco riesgo, pues si se realizan con las condiciones de higiene necesarias y en las manos de una persona profesional, no hay marco para que algo salga mal. Sin embargo, en los últimos años muchas personas buscan huir del dolor que los acompaña, optando por cremas que adormecen en área y, en casos más extremos, anestesia general; lamentablemente, esta última opción resulta peligrosa para la salud y prueba de ello fue la muerte de Ricardo Godoi.

El influencer brasileño de 46 años murió después de un desafortunado incidente relacionado con un procedimiento de tatuaje. De acuerdo con los reportes compartidos por medios internacionales, la muerte de Godoi se produjo mientras se le administraba anestesia para un tatuaje en su espalda, lo que ha conmocionado a miles de seguidores en Brasil y en el mundo, quienes aún intentan comprender cómo algo tan inesperado pudo ocurrir.

Fue el pasado 20 de enero cuando a través de su cuenta de Instagram se dio a conocer esta trágica noticia. En una emotiva publicación, el equipo del también empresario expresó la profunda tristeza por la partida de Ricardo Godoi. Las y los seguidores del influencer no tardaron en inundar sus redes sociales con mensajes de apoyo y consternación, e incluso compartieron recuerdos de sus interacciones con Godoi, destacando su amabilidad, simpatía y su capacidad para generar una conexión genuina con su audiencia.

¿De qué murió el influencer brasileño Ricardo Godoi?

Según un comunicado oficial de la clínica de tatuajes donde Ricardo Godoi estaba realizando el procedimiento, el influencer falleció mientras se le administraba la anestesia para tatuarse la espalda. Los informes detallaron que Godoi sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después de la administración de la anestesia y antes de que se iniciara el tatuaje; a pesar de que la clínica intentó reanimarlo de inmediato y un cardiólogo fue llamado al lugar para intentar estabilizar al influencer, sus esfuerzos no dieron resultado por lo que Ricardo Godoi fue declarado muerto poco después.

Las circunstancias que rodean su fallecimiento no tardaron en generar especulaciones ya que a pesar de los intentos de salvar su vida, las autoridades locales se vieron involucradas para intentar esclarecer los detalles de su muerte. Aunque en principio no hubo denuncias ni sospechas por parte de los familiares, la Policía Civil de Brasil comenzó a investigar el incidente debido a la rapidez con que ocurrieron los eventos y la falta de una investigación forense inmediata.

Aunque los primeros informes indicaron que el paro cardiorrespiratorio podría haber sido una consecuencia directa de la anestesia, los investigadores comenzaron a plantear otras posibles explicaciones y una de las hipótesis más discutidas es la relación de Godoi con el uso de esteroides anabólicos, que según algunos expertos podrían haber influido en su salud y en la reacción de su cuerpo al procedimiento.

Por ello, la Policía Civil solicitó la exhumación del cuerpo de Ricardo Godoi para llevar a cabo un análisis forense más detallado, mismo que se centrará en determinar si los esteroides u otras sustancias pudieron haber tenido un papel en el trágico desenlace.Las autoridades también están investigando si el proceso de administración de la anestesia fue realizado correctamente y si existió alguna negligencia por parte de la clínica o de los profesionales involucrados.

Las autoridades brasileñas están realizando una investigación exhaustiva sobre la causa del fallecimiento de Ricardo Godoi.

Fotografía: Instagram/@ricardo.godoi.oficial

¿Quién fue Ricardo Godoi, influencer que murió al realizarse un tatuaje?

Ricardo Godoi, antes de convertirse en noticia por su trágica muerte, era una figura conocida por su estilo de vida lujoso y su exitosa carrera como influencer. Con más de 220,000 seguidores en Instagram, Godoi compartía con su audiencia no solo imágenes de sus viajes, sino también su amor por los autos de lujo; en sus publicaciones, Ricardo mostraba su vida como un escaparate de lo que algunos consideran el “sueño brasileño".

Sin embargo, su vida no se limitaba solo a las redes sociales ya que Godoi también era un exitoso empresario, aunque sus proyectos de negocio no siempre eran tan visibles como su presencia en las plataformas digitales. A lo largo de los años, construyó un imperio que incluía diversas inversiones en el sector de la moda, el entretenimiento y el bienestar; si bien no se conocían muchos detalles sobre la magnitud de su fortuna o sobre el alcance de sus inversiones, su estilo de vida y sus apariciones en eventos de alto perfil indicaban que Godoi disfrutaba de un éxito considerable tanto en el mundo digital como en el empresarial.

El fallecimiento de Ricardo Godoi causó un profundo impacto en la comunidad de seguidores, amigos y familiares; en los días posteriores a su muerte, amigos cercanos de Godoi también han compartido tributos en sus redes sociales, recordando su bondad, generosidad y la pasión que ponía en todo lo que hacía. Su presencia en línea era admirada por muchos, especialmente por aquellos que veían en él una figura de inspiración.

Fotografía: Instagram/@ricardo.godoi.oficial

A través de su última publicación, Ricardo Godoi mostró su gratitud hacia su comunidad por el apoyo que le habían brindado a lo largo de los años. Ahora, sus seguidores están unidos en una dolorosa despedida, tratando de asimilar la repentina pérdida de alguien que les inspiraba, sin saber que una visita a la clínica de tatuajes sería la última vez que escucharan su nombre.

Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Ricardo Godoi, ocurrido hoy a las 12:00 horas. En este momento de dolor, nos solidarizamos con familiares y amigos, deseándoles fortaleza y consuelo para atravesar esta pérdida irreparable. Próximamente se dará a conocer información sobre el velorio y el entierro. Que la memoria de Ricardo Godoi sea recordada con cariño y respeto por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, dice en la publicación de despedida.

Sigue leyendo:

Muere John Sykes, emblemático guitarrista de Whitesnake, Blue Murder y Thin Lizzy

Muere la influencer Rebecca Wylie Simms, a los 39 años, deja a su esposo y dos hijas pequeñas