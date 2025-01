Jorge Álvarez Máynez llama a la unidad nacional en la era de Donald Trump

El líder nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez hizo un llamado a la unidad nacional, ante las órdenes ejecutivas del presidente norteamericano Donald Trump que provocarían deportaciones masivas a México.

“No se trata de reaccionar con improvisación, tampoco de sacar raja política. Es un momento de unidad nacional, va a ser muy complicado tener ese entorno y nosotros vamos a tener una postura patriótica, de defensa a los intereses nacionales”, aseveró el ex candidato presidencial de visita en la capital tapatía.

Máynez adelantó que a finales de enero habrá una sesión plenaria con legisladores emecistas y se emitirá una postura al respecto.

También recomendó a gobernadores emanados del partido naranja que muestren sensibilidad a los connacionales que sean deportados y que haya coordinación con el gobierno federal.

“Estar atentos, en coordinación con los gobiernos federal, en comunicación con gobiernos municipales, tener una actitud humanista. Nosotros creemos que las personas migrantes tienen derechos plenos, especialmente patrióticas, nuestros mexicanos en el exterior. México es una nación extraterritorial, hay 36 millones de mexicanos en los Estados Unidos y Jalisco, Nuevo León efectivamente tienen una gran población allá. Nosotros vamos a estar prudentes, con sensatez, pero muy alertas y actuantes".

En otro tema, sobre la propuesta para crear un nuevo partido llamado Somos México, Máynez apuntó que es una muestra de incongruencia política.

"Es el nivel de ´la congruencia´, los que querían que se unieran todos partidos ahora quieren hacer más partidos. Hay quienes viven para la política y hay quienes viven de la política. No he platicado con ella (Xóchitl Gálvez) no se cuál sea su idea”.