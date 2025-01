Trump: un discurso y una estrategia

El Presidente Trump hizo de su toma de posesión un espectáculo dirigido a todo el mundo, atendiendo a cada uno de sus múltiples públicos. México fue un tema de relativa importancia, ante la necesidad de decirle al mundo que Estados Unidos será respetado por todos y nadie se aprovechará de esa nación mientras él sea presidente. Fue un mensaje de advertencia al mundo de que se acabó una etapa, y mandó un discurso de carácter populista, patriotero y proteccionista para el pueblo estadounidense. Por eso los aplausos no se hicieron esperar cuando Trump insistía en que él siempre pondrá a Estados Unidos primero ante los intereses del mundo. Al parecer regresamos a los años del “destino manifiesto” y por eso el Canal de Panamá debe regresar a Estados Unidos, en la construcción de un nuevo esquema geopolítico. Para Trump, la edad de oro de los Estados Unidos acaba de empezar.

En esa tónica, el discurso de Trump no trajo sorpresas para México. Quizá lo relevante fue que el primer contenido sobre la aplicación de nuevas políticas fue declarar el estado de emergencia en la frontera con México y el llamado a las fuerzas armadas para proteger “la invasión” al territorio de los Estados Unidos. Sabíamos que algo así sucedería con la política de migración, al igual que la intención de reconocer como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Quedó claro que, si no se detiene la migración ilegal y la introducción de drogas a territorio norteamericano, se impondrán aranceles y Estados Unidos juzgará si eso ocurre o no. Lo novedoso radica en la firma inmediata de las acciones ejecutivas por parte del Presidente y la consecuente cancelación de las citas para atender a quienes solicitan asilo.

Con todo, la incertidumbre para México permanece, pues aún se desconocen la forma específica como operarán las decisiones de Trump y sus alcances. Por eso, al gobierno de Sheinbaum le urge construir las condiciones para un diálogo cercano con la nueva administración. El problema es que eso también lo decidirá Estados Unidos, mientras que el simple anuncio de las políticas por parte de Trump ya tiene efectos en México.

Nuestro gobierno tuvo tiempo para preparar una estrategia diplomática, preventiva y discursiva ante el discurso del lunes pasado y la firma inmediata de las acciones ejecutivas del Presidente Trump. Veremos sus resultados y las características de la negociación, pero el diálogo diplomático no debiera pasar por la mañanera o los medios estadounidenses. Mientras tanto, en la política local faltan 128 días para la elección del Poder Judicial, el INE sigue debatiéndose en las alternativas para que alcancen los recursos y hasta la fecha, más de 20 organizaciones buscan su registro como nuevos partidos políticos. Serán semanas intensas en la política en general mientras que la Presidenta Sheinbaum ha acaparado la palabra y se extraña una voz fuerte por parte de la oposición. Se mantiene la incertidumbre.

POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

PROFESOR INVESTIGADOR, ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO TECNOLÓGICO DE MONTERREY

