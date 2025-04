Morena se rompe en Chihuahua (y apenas empieza la guerra)

En Morena saben que el enemigo no viene de fuera. Está adentro. Se llama ambición desbordada y ganas de quedarse con todo, y en Chihuahua ya comenzó la batalla campal por la candidatura al gobierno del estado en 2027.

Faltan dos años para la elección de 16 gubernaturas, pero en Chihuahua los jaloneos ya están a la vista. Desde el Senado hasta Ciudad Juárez, los golpes bajos y las operaciones políticas internas ya arrancaron. Porque, aunque gobierne el PAN con Maru Campos, es dentro de Morena donde se están despedazando.

Del lado norte, la senadora Andrea Chávez se anotó sola en la contienda. Repartió servicios médicos en camionetas rotuladas con su imagen, aprovechando una de las grandes deudas sociales en el país: la salud. Y aunque lo vendió como un compromiso con la población, terminó reculando. Alegó que “la oposición” la bloqueó, pero su estrategia fue vista como lo que era: promoción política con recursos públicos disfrazados de ayuda.

Del otro lado está Cruz Pérez Cuéllar, alcalde morenista de Ciudad Juárez, y con más oficio político. Con pasado panista y emecista, Cruz no es ningún improvisado. Fue rival de Javier Corral en 2016 cuando buscó la gubernatura como externo de Movimiento Ciudadano. Perdió, pero no se fue. Se recicló en Morena y desde entonces presume de estructura, territorio y contactos.

Lo interesante es que ambos -Andrea y Cruz- se conocen, se tienen medidos y no se quieren. Pero más interesante aún es que la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Brighite Granados, ha estado ausente. Ni una tarjeta amarilla, ni una señal de orden. Han hecho lo que han querido y como lo han querido.

Y entre los que observan desde el palco está Javier Corral. Sin grupo político sólido, pero con conocimiento profundo del panismo local -ese mismo que hoy gobierna con Maru-, Corral podría meter la cuchara aunque sus antiguos aliados ya no lo quieren ni ver.

En Chihuahua lo ven como en Veracruz ven a los Yunes: como un traidor.

Pero entre los morenistas saben que, a pesar de sus revueltas, aún hay una tercera aspirante a gubernatura del estado... sólo es cuestión de tiempo

Por ahora, la moneda está en el aire. Lo único claro es que en Morena Chihuahua no hay disciplina, no hay orden y no hay árbitro. Sólo ambiciones. En los próximos dos años se van a despedazar. Y mientras tanto, la estructura panista tiene la obligación de fortalecerse, para retener la gubernatura.

En corto.- Torreón se tambalea. En Torreón, la percepción de seguridad cayó 30%, pero no por más robos, sino por un Ayuntamiento que perdió el control. Una mujer asesinada durante un robo frustrado, un desalojo con saldo mortal y una pelea de bar con el secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem como protagonista, terminaron por derrumbar la confianza ciudadana. Empresarios y habitantes coinciden: el alcalde Román Alberto Cepeda está ausente y su gabinete, desbordado. La seguridad institucional se les va… entre el escándalo y la indiferencia.

