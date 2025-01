Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habla sobre el pleito con Imelda Garza

La polémica por el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón está lejos de terminar, pues esto dio pie a una fuerte batalla de declaraciones a las que se añadió la del esposo de la actriz, Marco Chacón, quien habló sobre los conflictos con a joven cantante. El abogado negó las acusaciones sobre una infidelidad, algo que mencionó la madre del menor como el motivo de una ruptura en su relación familiar.

En la denuncia presentada por la actriz de "Lagunilla mi barrio" argumenta la seguridad de menor como el motivo por el que habría iniciado el proceso legal. Más tarde se revelaría el presunto consumo de sustancias como parte de lo que preocupa a Maribel Guardia para poner en riesgo el bienestar de su nieto. Al respecto, Imelda Garza se defendió puntualizando en que la también modelo se habría molestado porque estaba dispuesta a mudarse con el menor.

En un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz, Marco Chacón fue cuestionado sobre el conflicto legal que enfrenta con Imelda Garza y aclaró que la actriz sólo cuidará a su nieto, José Julián, durante 10 días como lo asignó la Fiscalía mientras se realiza una investigación; sin embargo, no posee la custodia como se había especulado. Añadió que antes de tomar acciones legales habrían intentado, sin éxito, arreglar la situación con la viuda de Julián Figueroa.

“Esos 10 días son para que investiguen con toda profundidad de qué se trata y ellos van a tomar una decisión, y nosotros vamos a respetar la que ellos tomen", explicó Chacón, quien le envió un mensaje a Garza Tuñón: "Que trate de estar bien porque eso es lo más importante, nosotros no podemos acordar nada porque esto lo define la autoridad, no nosotros (…) Se trata del bienestar del niño y eso no lo decido yo ni la abuela, es la autoridad. Nosotros vamos a ser respetuosos de lo que la autoridad investigue”.

Imelda Garza aseguró que la actitud de Maribel Guardia cambió drásticamente cuando le informó sobre la supuesta infidelidad de Marco Chacón con una de sus exalumnas de universidad con la que habría sostenido un romance durante tres años. Al respecto, el abogado negó las acusaciones y se deslindó de su participación en el conflicto legal.

"No tiene nada que ver conmigo, ya les repetí que se han dicho múltiples razones. Ya la última resulta que es eso, yo no estoy pidiendo para mí y Maribel tampoco lo está pidiendo para ella, se están denunciando ciertos hechos. No tiene nada que ver conmigo, suscitar el bien mayor del niño no tiene nada que ver conmigo (...) No tengo nada en absoluto que ver con el tema, no es un tema personal mío, es un tema de la abuelita que busca el bienestar del niño", dijo.