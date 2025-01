Gustavo Adolfo Infante defiende a Addis Tuñón, tía de Imelda Garza, ante polémica con Maribel Guardia

El pleito legal de Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián, las ha colocado como blanco de una intensa polémica en la que se han visto involucradas otras figuras del espectáculo. Como la conductora Addis Tuñón, cuya cercanía con la exnuera de la actriz generó una ola de reacciones negativas en redes sociales ante las que Gustavo Adolfo Infante no dudó en defender a su compañera de cámara destacando su profesionalismo.

El martes 21 de enero la actriz de "Lagunilla mi barrio" informó a través de un comunicado que había presentado una denuncia contra Imelda Garza Tuñón con la intención de proteger a su nieto. Aunque Guardia no dio más detalles del motivo por el que inició el pleito legal, la joven cantante dio su versión de lo ocurrido señalando a su exsuegra de querer arrebatarle a su hijo, todo mientras surgen supuestas pruebas que comprometen a la viuda de Julián Figueroa.

A través de su cuenta de TikTok, Addis Tuñón hablo del conflicto legal entre su sobrina y Maribel Guardia. La conductora del programa "De primera mano" externó el apoyo para su familia, pero también reconoció que Imelda Garza habría tenido algunos errores. Además, mencionó las acusaciones contra la joven cantante sobre supuesto consumo de sustancias, llevar hombres extraños a la casa en la que vivía con la actriz y la mudanza que habría desatado el conflicto.

“Creo que Imelda desde hace mucho tiempo debió salirse de la casa de su ex suegra, ella debió estar en libertad de llevar su maternidad y su vida como soltera como ella quisiera. Ella debió haber hecho eso, pero no lo hizo, entonces los errores que pudo haber cometido Imelda, no sé cuáles son exactamente porque yo no estaba ahí, pues son cosas que Maribel está haciendo notar”, dijo la presentadora de televisión.